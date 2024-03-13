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Игорь Байдов
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В США хотят обложить биткоин-майнеров налогом, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду

3.8

Добыча криптовалюты сильно нагружает процессоры компьютеров, что приводит к высокому потреблению электроэнергии и, как следствие, к негативному влиянию на окружающую среду. Теперь правительство Соединенных Штатов Америки собирается с этим бороться — ввести 30-процентный налог на электроэнергию для майнинг-компаний. Эксперты предупредили, что такой шаг не только не решит проблему, но и будет иметь серьезные последствия.

Hi-Tech
# биткоин
# выбросы углерода
# майнер
# майнинг
# окружающая среда
# углекислый газ
Видеокарты
Майнинг сильно нагружает процессоры машин, что приводит к высокому потреблению электричества / © Getty Images

В последнее время довольно сильно растет популярность так называемой цифровой валюты, или криптовалюты (самая популярная — биткоин). Людей, которые занимаются ее добычей, называют майнерами, а сам способ — майнингом (mining (майнинг) — «добыча полезных ископаемых»).

Способ добычи построен на решении математических задач. Работа майнера заключается в том, чтобы из миллионов комбинаций подобрать один-единственный хэш (результат некоего математического преобразования блока) от предыдущего блока. За награду одновременно бьются множество майнеров. Кто сделал это первым, тот и получит «намайненную» криптовалюту.

Майнинг сильно нагружает процессоры машин, что приводит к высокому потреблению электричества (оно расходуется и на системы охлаждения). По подсчетам ученых из Кембриджского университета (Великобритания), на такие операции ежегодно уходит 121,36 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (1/8 потребления электричества Россией). Для добычи одного биткоина требуется в среднем 266 тысяч киловатт-час, но поскольку добывается их немало, всего на эти цели уходит 0,69 процента мировой электроэнергии.

Производство криптовалюты имеет большой недостаток — влияние на окружающую среду. После нескольких лет исследований эксперты ООН пришли к выводу, что майнинг привел к попаданию в атмосферу почти 86 миллионов тонн углекислого газа, при этом человечество лишилось доступа к 1,65 миллиарда тонн чистой питьевой воды.

Из-за этой проблемы регуляторы многих стран хотят поставить под запрет добычу криптовалют либо найти способы сократить вредоносное влияние процесса на окружающий мир. Например, в качестве меры борьбы правительство США предлагает ввести 30-процентный налог на электроэнергию для майнинг-компаний. Такой пункт появился в проекте бюджета США на 2025 год.

Согласно инициативе, майнеры должны будут отчитываться перед властями об объеме и типе электроэнергии, потребляемой ими от сети. Нововведение затронет и тех майнеров, которые генерируют собственную электроэнергию.

Налог будут вводить поэтапно, в течение трех лет: в 2025 году ставка составит 10 процентов, в 2026-м — 20 процентов, в 2027-м — 30 процентов.

Интересно, что это уже вторая попытка правительства США ввести налог на электроэнергию для майнеров. Первую администрация президента Джо Байдена предприняла в марте 2023 года, однако предложение чиновников не прошло через Палату представителей и сенат. Вероятно, то же самое произойдет с очередной инициативой, в итоге она так и не сможет перейти в ранг закона.

Многие эксперты, в том числе некоторые сенаторы, раскритиковали план администрации Байдена. Они считают, что таким образом правительство хочет «подавить распространение биткоина в США и запустить цифровую валюту Центрального банка (CBDC)». Также они полагают, что новый законопроект (в случае его одобрения) затормозит рост индустрии добычи криптовалют в Штатах — случится отток майнеров, в результате чего бюджет лишится значимой части доходов. Криптовалюта в США считается имуществом, а доход от нее облагается налогом в 15 процентов.

Похожая ситуация произошла в Китае в 2021 году, когда Поднебесная запретила все операции с биткоином. Это привело к тому, что китайские майнинговые компании перенесли свою деятельность в такие страны, как Казахстан, где более 90 процентов электроэнергии вырабатывается за счет ископаемых видов топлива, включая уголь и нефть.

Отметим, что новость о введении 30-процентного налога в США появилась после того, как биткоин вновь обновил исторический рекорд и превысил отметку в 73 тысячи долларов.

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Hi-Tech
# биткоин
# выбросы углерода
# майнер
# майнинг
# окружающая среда
# углекислый газ
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