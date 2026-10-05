Палеонтологи описали древнее млекопитающее, зубы у которого менялись на протяжении всей жизни

У современных млекопитающих зубы обычно представлены двумя поколениями — молочными и постоянными. Это называют дифиодонтией. Китайские ученые описали древнее млекопитающее, у которого в течение жизни происходила многократная смена зубов, характерная для многих рептилий. Исследователи описали новый вид и рассказали, чем он отличался от других ранних представителей этого класса позвоночных.

В 2016 году в провинции Ляонин на северо-востоке Китая палеонтологи обнаружили почти полный скелет небольшого млекопитающего. Речь идет о сохранившемся черепе, нижней челюсти, позвоночнике, ребрах и конечностях; отсутствовали только правая плечевая, локтевая и лучевая кости. Остатки нашли в отложениях возрастом примерно 120 миллионов лет.

Позже команда исследователей под руководством Би Шуньдуна (Shundong Bi) из Юньнаньского университета изучила скелет с помощью компьютерной томографии и сравнила строение костей и зубов с другими древними и современными представителями класса позвоночных. Результаты анализа позволили отнести находку к новому роду и виду — Dongoconodon platycauda.

По оценкам палеонтологов, при жизни животное весило от 115 до 190 граммов и достигало примерно 40 сантиметров в длину. Строение тела указало на полуводный образ жизни — Dongoconodon platycauda проводил часть времени в воде и хорошо плавал.

Кисти и стопы у него были широкими и вытянутыми. По некоторым особенностям они напоминали конечности современного утконоса. На костях некоторых пальцев были небольшие выступы, напоминающие места прикрепления межпальцевой перепонки у утконоса. Такое строение позволяло пальцам широко расходиться в стороны, увеличивая площадь конечности при плавании.

Хвост тоже помогал животному передвигаться в воде. Он был уплощенным и постепенно сужался к концу. По форме исследователи сравнили его с хвостом нутрии. Авторы научной работы предположили, что хвост выполнял в основном роль руля: помогал сохранять устойчивость и менять направление движения. По их интерпретации, основную роль при плавании играли передние конечности.

Однако главное открытие связано не с образом жизни, а с зубами. Особенно интересной оказалась нижняя челюсть. У современных млекопитающих обычно формируются два поколения зубов — молочные и постоянные. У Dongoconodon platycauda исследователи обнаружили признаки более сложной их смены.

В нижней челюсти одни зубы уже прорезались, тогда как другие еще формировались внутри кости.

Остатки Dongoconodon platycauda / © Dr. Shundong Bi

В правой половине нижней челюсти рядом с уже прорезавшимся клыком находились три непрорезавшихся: первый резец со своим сменщиком и второй резец. Авторы считают, что непрорезавшиеся резцы относятся ко второму поколению, а сменяющий первый резец — уже к третьему.

Еще один показательный пример обнаружили среди задних зубов нижней челюсти. Под формирующимся сменщиком первого моляриформного зуба находился еще один небольшой зачаток, который, вероятно, представлял третье поколение.

Шуньдун и его коллеги отнесли Dongoconodon platycauda к млекопитающим с полифиодонтией — многократной сменой зубов в течение жизни. Правда, речь не идет о том, что у животного постоянно менялся весь зубной ряд. Исследователи обнаружили несколько поколений лишь в отдельных зубных позициях.

Отметим, что Dongoconodon platycauda — не первое известное млекопитающее с полифиодонтией. Ранее признаки многократной смены зубов обнаружили у близкого родственника — Gobiconodon borissiaki.

По мнению авторов исследования, находка показала, что многократная смена зубов встречалась у ранних млекопитающих еще в раннем меловом периоде. Это указывает на то, что переход к современной смене зубов мог происходить сложнее, чем предполагалось.

Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

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Игорь Байдов 657 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.