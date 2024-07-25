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Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных
Современные млекопитающие небольшого размера вроде крыс и других грызунов быстро созревают, спариваются, чтобы оставить потомство, и довольно скоро умирают. Однако так было не всегда. Анализ окаменелых останков вымерших млекопитающих под названием Krusatodon kirtlingtonensis показал, что эти мышеподобные существа жили дольше и взрослели медленнее, чем близкие к ним современные потомки.
Статью о древнем млекопитающем, жившем во времена динозавров, примерно 166 миллионов лет назад, опубликовал журнал Nature. Прежде о Krusatodon kirtlingtonensis было известно по их окаменелым зубам. Теперь же исследователи сопоставили и описали два неполных скелета этих доисторических животных, останки которых нашли в 1970-м и 2016-м во время раскопок на шотландском острове Скай. Его считают одним из самых богатых палеонтологических районов мира.
Как выяснилось, фрагменты скелета покрупнее принадлежали взрослой особи K. kirtlingtonensis, а другой образец оказался останками более молодого животного, у которого еще не до конца сменились молочные зубы. Чтобы определить, сколько времени прожил каждый экземпляр к моменту смерти, ученые применили рентгеновскую цементохронологию — новую методику на основе синхротронной рентгеновской микротомографии.
На полученных КТ-снимках высокого разрешения исследователи смогли увидеть и проанализировать, как у ископаемых нарастало цементное вещество зубов. Эта ткань откладывается по мере старения животного, образуя светлые и темные полосы вокруг корней зубов. Каждая пара полос соответствует одному году, поэтому такой способ оценки возраста напоминает подсчет годовых колец на стволе дерева.
В итоге ученые установили, что взрослый экземпляр K. kirtlingtonensis прожил около семи лет. Это довольно приличный срок, если сравнивать с продолжительностью жизни существующих сегодня мелких млекопитающих. К примеру, мыши обычно живут в пределах 12-18 месяцев.
Возраст «юной» особи оценили более приблизительно — от семи месяцев до двух лет. Присутствие молочных зубов означало, что животное еще недавно кормилось молоком матери.
Исследователей удивило, что процесс так затянулся. Судя по размерам K. kirtlingtonensis (их вес, по оценкам, составлял приблизительно 150 граммов или меньше), можно было ожидать, что на полную смену зубов им требовалось несколько недель или месяцев, но не два года.
На основании сделанных открытий исследователи заключили, что K. kirtlingtonensis и другие ранние мезозойские млекопитающие, вероятно, взрослели дольше и могли медленно расти на протяжении всей своей довольно продолжительной жизни. Большинство современных млекопитающих быстро растут на ранних этапах, но с приближением к взрослым размерам процесс постепенно тормозится.
Когда именно и почему ранние млекопитающие «ускорились», а продолжительность их жизни сократилась, пока не ясно. По мнению авторов новой научной работы, этому могли способствовать изменения в окружающей среде, развитие теплокровности и активизация метаболизма. Эти черты появились позже в мезозойской эре и помогли ранним млекопитающим перейти к более энергоемкому образу жизни, который в дальнейшем позволил им стать самой успешной группой видов на планете.
Ученые рассчитывают детальнее разобраться в вопросе в новых исследованиях.
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Дайджест Naked Science
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