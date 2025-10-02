Подсветка определенного цвета в салоне автомобиля ослабила укачивание в ночных поездках

В экспериментальных рейсах на электромобиле в темное время суток ученые сравнили действие на пассажиров теплого красного и холодного синего освещения, а также эффект от езды с выключенной подсветкой салона.

Недавно китайские ученые установили, что прослушивание двух типов музыки помогает быстрее справиться с ощущением тошноты при укачивании в транспорте. Веселые и спокойные мелодии сработали эффективнее, чем зажигательные и печальные.

В журнале Artificial Intelligence and Autonomous Systems (AIAS) вышла свежая статья, продолжающая тему борьбы с проявлениями морской болезни во время поездок на машине. Ее авторы, тоже родом из КНР, предложили использовать для этого амбиентную подсветку (от английского термина Ambient Light) определенного оттенка. В современных автомобилях ее выполняют с помощью светодиодной ленты, идущей по периметру салона и подчеркивающей отдельные элементы интерьера.

Поскольку симптомы укачивания могут усиливаться при поездках ночью, исследователи испытали новый способ в реальных заездах в темное время суток на электромобиле марки SAIC Feifan F7. В экспериментальных рейсах сравнили действие на пассажиров теплого красного и холодного синего освещения (длина волны 620-650 нанометров и 450-470 нанометров соответственно), а также эффект от езды с выключенной подсветкой салона.

Для испытаний привлекли трех добровольцев: они находились на пассажирском сидении и опробовали все три световых сценария. Каждое тестирование занимало 50 минут, из которых полчаса отводилось на сам заезд и два промежутка по 10 минут — на отдых и восстановление.

Участники характеризовали ощущения с помощью специальной шкалы Quick Motion Sickness Scale. Параллельно для объективной оценки физиологического состояния у них отслеживали биоэлектрическую активность головного мозга и работу сердца с помощью ЭЭГ и ЭКГ.

В результате выяснилось, что в поездках с красной подсветкой добровольцы ощущали наименьший уровень дискомфорта и не отмечали признаков укачивания в 77,8% случаев. В сценариях с синим амбиентным освещением показатель был заметно ниже — 38,9%, а в условиях без подсветки — только 27,8%.

Объяснение исследователи увидели в данных физиологических замеров. Результаты ЭЭГ показали, что красный свет усиливал альфа-ритмы, характерные для состояния спокойного бодрствования и неврологического расслабления. Одновременно снижался уровень дельта-колебаний, которые регистрируют при некоторых формах стресса. Таким образом красная подсветка салона оказывала нейрорелаксирующее действие и помогала приглушить связанные с укачиванием стрессовые реакции.

Еще одним важным результатом эксперимента стала разработанная исследователями ИИ-модель для выявления признаков укачивания по совмещенному анализу сигналов ЭЭГ и ЭКГ. Нейросеть определяла состояние с точностью 92,5%, превзойдя традиционные модели машинного обучения, такие как SVM, XGBoost и других.

По мнению авторов статьи, их работа открывает путь к созданию систем адаптивного освещения для салонов смарткаров, способных правильно подбирать свет для повышения комфорта пассажиров, особенно во время поездок ночью.

Юлия Трепалина 835 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.