Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Подсветка определенного цвета в салоне автомобиля ослабила укачивание в ночных поездках
В экспериментальных рейсах на электромобиле в темное время суток ученые сравнили действие на пассажиров теплого красного и холодного синего освещения, а также эффект от езды с выключенной подсветкой салона.
Недавно китайские ученые установили, что прослушивание двух типов музыки помогает быстрее справиться с ощущением тошноты при укачивании в транспорте. Веселые и спокойные мелодии сработали эффективнее, чем зажигательные и печальные.
В журнале Artificial Intelligence and Autonomous Systems (AIAS) вышла свежая статья, продолжающая тему борьбы с проявлениями морской болезни во время поездок на машине. Ее авторы, тоже родом из КНР, предложили использовать для этого амбиентную подсветку (от английского термина Ambient Light) определенного оттенка. В современных автомобилях ее выполняют с помощью светодиодной ленты, идущей по периметру салона и подчеркивающей отдельные элементы интерьера.
Поскольку симптомы укачивания могут усиливаться при поездках ночью, исследователи испытали новый способ в реальных заездах в темное время суток на электромобиле марки SAIC Feifan F7. В экспериментальных рейсах сравнили действие на пассажиров теплого красного и холодного синего освещения (длина волны 620-650 нанометров и 450-470 нанометров соответственно), а также эффект от езды с выключенной подсветкой салона.
Для испытаний привлекли трех добровольцев: они находились на пассажирском сидении и опробовали все три световых сценария. Каждое тестирование занимало 50 минут, из которых полчаса отводилось на сам заезд и два промежутка по 10 минут — на отдых и восстановление.
Участники характеризовали ощущения с помощью специальной шкалы Quick Motion Sickness Scale. Параллельно для объективной оценки физиологического состояния у них отслеживали биоэлектрическую активность головного мозга и работу сердца с помощью ЭЭГ и ЭКГ.
В результате выяснилось, что в поездках с красной подсветкой добровольцы ощущали наименьший уровень дискомфорта и не отмечали признаков укачивания в 77,8% случаев. В сценариях с синим амбиентным освещением показатель был заметно ниже — 38,9%, а в условиях без подсветки — только 27,8%.
Объяснение исследователи увидели в данных физиологических замеров. Результаты ЭЭГ показали, что красный свет усиливал альфа-ритмы, характерные для состояния спокойного бодрствования и неврологического расслабления. Одновременно снижался уровень дельта-колебаний, которые регистрируют при некоторых формах стресса. Таким образом красная подсветка салона оказывала нейрорелаксирующее действие и помогала приглушить связанные с укачиванием стрессовые реакции.
Еще одним важным результатом эксперимента стала разработанная исследователями ИИ-модель для выявления признаков укачивания по совмещенному анализу сигналов ЭЭГ и ЭКГ. Нейросеть определяла состояние с точностью 92,5%, превзойдя традиционные модели машинного обучения, такие как SVM, XGBoost и других.
По мнению авторов статьи, их работа открывает путь к созданию систем адаптивного освещения для салонов смарткаров, способных правильно подбирать свет для повышения комфорта пассажиров, особенно во время поездок ночью.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, фибрилляция предсердий до сих поражает до двух процентов населения. Это делает ее наиболее распространенной аритмией во всем мире. Ученые МФТИ рассмотрели индивидуальный способ диагностики фиброза с помощью новой компьютерной модели, которая строит свой прогноз лечения на основе данных магнитно-резонансной томографии с гадолинием.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Холод не только убивает, но и сводит с ума
Шон Кэрролл — о судьбе Вселенной, разных мирах и ходе времени
Верхом на аккумуляторе: станут ли электромобили основным видом транспорта и когда это произойдет
Страшная сила: как и почему меняются каноны красоты
Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну
«Ну и кто это заказывал?» Пять открытий в науке, которые были случайными
Яблони на Венере
Портрет воина
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии