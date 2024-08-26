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В Татарстане придумали, как эффективно утилизировать птичий помет
Казанский ГАУ совместно с ведущими вузами Татарстана разработал оптимальную логистическую схему для обеспечения районов региона удобрениями, полученными из отходов птицеводства. Исследование направлено на решение проблемы утилизации птичьего помета, повышение эффективности использования органических удобрений и оптимизацию транспортных расходов.
В разработке схемы участвовали специалисты Казанского государственного аграрного университета, Казанского государственного энергетического университета и Казанского национального исследовательского технологического университета. Ключевым элементом предложенного решения стало создание трех крупных центров инновационных технологий в районах с наибольшим объемом производства птицеводческой продукции: Тукаевском, Лаишевском и Лениногорском.
Булат Зиганшин, первый проректор – проректор по научной работе и цифровой трансформации, профессор Казанского ГАУ, поясняет: «Наша разработка предлагает замкнутый цикл: от утилизации отходов до обеспечения полей качественными удобрениями. Это позволит повысить урожайность и улучшить экологическую обстановку в республике».
По данным исследования, в 2022 году в Республике Татарстан образовалось 627 тысяч тонн птичьего помета. После термической утилизации этого сырья образуется до 20% золы, что составляет около 125,4 тысяч тонн готового к использованию удобрения. Зола, получаемая в результате переработки, содержит 15,5 процента оксида калия и 23,9 процента оксида фосфора, что делает ее ценным удобрением для сельскохозяйственных культур.
Ученые разработали детальный план распределения полученного удобрения по районам республики. Из Лаишевского центра планируется направить 93 тонны удобрений в Черемшанский район и 338 тонн в Аксубаевский район. Тукаевский центр обеспечит удобрениями несколько районов: 529 тонн будет доставлено в Черемшанский район, 122 тонны – в Бугульминский, 35 тонн – в Альметьевский, 24 тонны – в Азнакаевский и 20 тонн – в Ютазинский район. Лениногорский центр будет обслуживать собственные сельскохозяйственные угодья (585 тонн удобрений), а также поставлять 184 тонны в Бугульминский район и 91 тонну в Бавлинский район.
Исследование показало, что для обеспечения удобрениями озимой пшеницы, одной из основных сельскохозяйственных культур региона, требуется 34 кг/га калия и 25 кг/га фосфора. Предложенная схема позволяет полностью удовлетворить эту потребность за счет переработки отходов птицеводства.
Технология газификации отходов, используемая в центрах инновационных технологий, отличается экологичностью благодаря отсутствию азота в газифицирующей среде. Это позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными методами утилизации птичьего помета.
Экономический анализ показал, что внедрение предложенной схемы позволит птицеводческим предприятиям исключить экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, оптимизация транспортных маршрутов снизит затраты на доставку удобрений в среднем на 15-20 процентов.
Разработанная логистическая схема учитывает особенности каждого района республики. Например, для Лаишевского района, где сконцентрировано наибольшее количество птицеводческих хозяйств, предусмотрено производство 13,3 тысяч тонн удобрений, что полностью покрывает потребности местных сельхозпроизводителей и позволяет обеспечить соседние районы.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Техника и технологии в животноводстве». Авторы отмечают, что предложенная методика может быть адаптирована для других регионов России с развитым птицеводством, что открывает перспективы для масштабирования проекта на федеральном уровне.
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