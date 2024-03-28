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8 минут назад
Полина Меньшова
16

Женщины с низким пульсом показали склонность к преступлениям

5.2

Низкая частота сердечных сокращений у женщин связана с более частыми преступлениями и непреднамеренными травмами. К таким выводам пришли ученые из Швеции.

Медицина
# кровяное давление
# преступления
# пульс
# травмы
Кадр из сериала «Улыбка пересмешника»
Кадр из сериала «Улыбка пересмешника» / © kinopoisk.ru

Изучая причины, которые приводят к преступлениям, исследователи преимущественно обращают внимание на социальные факторы и черты характера. О связи нарушений закона с биологическими характеристиками известно меньше, хотя ряд исследований на эту тему есть. Согласно им, например, у преступников часто повреждены фрагменты префронтальной коры головного мозга, которые участвуют в принятии решений, а воздействие свинца в детстве может привести к противозаконным поступкам в зрелом возрасте.

Ученые из Школы поведенческих, социальных и юридических наук Университета Эребру в Швеции выяснили, какие биологические характеристики с большей вероятностью приводят к преступлениям женщин. Они провели исследование, в котором участвовали 12 499 женщин 1958-1992 года рождения, призванные на военную службу. У участниц научной работы измерили пульс и кровяное давление в состоянии покоя. Кроме того, исследователи изучили записи об их насильственных и ненасильственных преступлениях и непреднамеренных травмах до 40 лет. Результаты работы опубликовал журнал PLOS One.

У женщин-призывниц с частотой сердечных сокращений меньше 69 ударов в минуту риск привлечения к уголовной ответственности оказался на 35% выше, чем у тех, чей пульс превышал 83 удара в минуту в состоянии покоя. Связи низкого пульса с насильственными преступлениями ученые не обнаружили. При этом женщин с низким кровяным давлением (не больше 113 миллиметров ртутного столба) с большей вероятностью осуждали за насильственные преступления, а тех, у кого оно было высоким (не меньше 134 миллиметров ртутного столба), реже судили за ненасильственные преступления.

Участницы с низким пульсом также были склонны к непреднамеренным травмам. Авторы публикации объяснили это возможным ощущением бесстрашия и потребностью вегетативной нервной системы (она отвечает за бессознательные процессы в организме, например дыхание и сердцебиение) в дополнительной стимуляции.

По мнению ученых, к полученным результатам стоит относиться с осторожностью. Во-первых, выборка состояла из женщин-призывников, которые могут отличаться от женщин с другим опытом (например, известно, что женщины, поступившие на военную службу, совершали преступления в целом реже остальных). Во-вторых, при других способах измерения пульса и кровяного давления вероятно получить более точные показатели, которые повлияют на выводы исследования. В-третьих, у авторов работы не было информации об условиях измерений, например о температуре в помещении и времени суток. Важно также учитывать, что не все факторы, которые способны повлиять на результаты, были изучены, а часть травм могла быть связана не с бесстрашием и склонностью к риску, а с общим безрассудным поведением.

Тем не менее, отметили авторы исследования, выводы можно считать убедительными и подтверждающими связь между вегетативной нервной системой и преступлениями у женщин. Ранее такую корреляцию выявляли только у мужчин: «Наше исследование выявляет убедительную связь между более низкой частотой сердечных сокращений в состоянии покоя и повышенным риском преступности и непреднамеренных травм среди женщин-призывниц. Эта связь, ранее отмечавшаяся в основном у мужчин, прокладывает путь для инновационных стратегий прогнозирования риска женской преступности».

Напомним, что сходные закономерности ранее были установлены и мужчин. При этом более низкий пульс покоя обычно связывают с большим рабочим объемом сердца и/или меньшим уровнем стресса. Не вполне ясно, как такие состояния могут быть связаны с повышенной вероятностью совершения преступлений.

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Медицина
# кровяное давление
# преступления
# пульс
# травмы
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