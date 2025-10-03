Уведомления
Ученые разработали метод, с помощью которого впервые четко увидели движение Гольфстрима
Международная команда океанографов и специалистов по анализу данных из ведущих научных центров США, Франции, России и Австрии разработала и успешно применила новый метод, позволяющий с беспрецедентной точностью отделять медленные, крупномасштабные океанские течения от быстропеременных волновых помех. Используя сложный математический аппарат, известный как динамическая декомпозиция мод, ученым удалось «очистить» данные новейшего спутника SWOT и впервые получить четкую картину геострофически сбалансированных движений в такой динамически сложной области, как Гольфстрим. Этот прорыв открывает новые горизонты для климатического моделирования, прогнозирования погоды и понимания глобальной циркуляции океана.
Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Space Science. Океан — это не статичный водоем, а сложнейшая система, находящаяся в постоянном движении. Его артериями и венами служат гигантские течения, подобные Гольфстриму, которые переносят тепло от экватора к полюсам, формируя климат всей планеты. Для наблюдения за этим глобальным «кровообращением» ученые используют спутниковую альтиметрию — технологию, измеряющую высоту поверхности моря (SSH). Однако данные, получаемые со спутников, представляют собой настоящую какофонию сигналов.
Подобно тому, как в концертном зале мы слышим не только основную мелодию, но и шепот, кашель и шорох программ, спутник регистрирует не только медленное, величественное движение основных течений, но и бесчисленное множество более быстрых и мелких волн. Эти «шумы», известные как несбалансированные движения, включают в себя внутренние гравитационные волны и субмезомасштабные вихри, которые, хотя и важны сами по себе, маскируют основной, геострофически сбалансированный поток — ту самую «мелодию», которая интересует климатологов в первую очередь. Традиционные методы фильтрации, такие как преобразование Фурье, имеют серьезные ограничения: они требуют непрерывных и периодических данных, что редко достижимо в реальных условиях спутниковых наблюдений с их пропусками и нерегулярными траекториями.
Чтобы решить эту фундаментальную проблему, коллектив исследователей под руководством Такая Учиды из Университета штата Флорида обратился к мощному и относительно новому инструменту из арсенала прикладной математики — динамической декомпозиции мод (DMD). В отличие от классических методов, которые анализируют данные в области частот и волновых чисел, он подходит к задаче иначе. Этот метод, основанный на линейной алгебре, рассматривает последовательность спутниковых снимков как кадры фильма и пытается найти в них скрытые, устойчивые динамические структуры или «моды». Каждая мода имеет свою пространственную форму и характерное поведение во времени — она может затухать, усиливаться или колебаться с определенной частотой. По сути, DMD раскладывает сложный «фильм» океанской динамики на набор более простых «мультфильмов», позволяя отделить медленно меняющиеся, долгоживущие моды течений от быстрых и осциллирующих мод волн.
Для своей работы ученые использовали усовершенствованную версию метода, названную mrCOSTS, которая способна работать с данными на нескольких пространственных и временных масштабах одновременно. Чтобы доказать надежность своего подхода, команда провела трехэтапную проверку. Сначала метод был применен к идеализированной компьютерной модели, где течение и волны были четко разделены как часть выходных данных модели. Результат был практически идеальным: mrCOSTS восстановил геострофическое течение с корреляцией выше 0,999.
Затем задача усложнилась: метод протестировали на реалистичной, высокодетализированной численной симуляции Северной Атлантики (HYCOM50), где присутствовали приливы, атмосферное воздействие и сложная география дна. И снова математический фильтр блестяще справился с задачей. Финальным и самым сложным испытанием стали реальные, «зашумленные» и неполные данные со спутника SWOT, полученные в районе Гольфстрима после его отделения от побережья. Даже в этих сложнейших условиях метод смог успешно выделить крупномасштабные структуры течения и отфильтровать высокочастотные помехи, связанные с внутренними волнами.
Такайя Учида, старший научный сотрудник лаборатории динамики климата МФТИ, прокомментировал: «Мы, по сути, дали спутникам «умные очки», которые позволяют им игнорировать поверхностный шум и видеть глубинную, медленную музыку океана. Раньше мы слышали весь оркестр сразу, а теперь можем выключить все инструменты, кроме виолончелей и контрабасов, и услышать их партию в кристальной чистоте. Это особенно важно для данных со спутника SWOT, который предоставляет нам карты поверхности океана с беспрецедентной детализацией. Наш метод превращает этот огромный массив данных в ценную информацию о климатически значимых процессах».
Новый подход не требует априорных знаний о скорости течений и устойчив к наличию пропусков в данных, что является ключевым преимуществом при работе с реальными спутниковыми наблюдениями. Оказалось, что чем дольше период наблюдений, тем точнее работает метод. Сравнивая результаты реконструкции на основе трех и пяти месяцев данных, ученые продемонстрировали, что более длинные временные ряды позволяют алгоритму надежнее «обучиться» динамике системы и восстановить даже тонкие особенности течений, такие как асимметрия вихрей. Наглядной демонстрацией успеха служат изображения из статьи, где «зашумленный» необработанный снимок со спутника сравнивается с гладкой и четкой картой течений, полученной после применения метода.
Значимость этой работы выходит далеко за рамки фундаментальной океанографии. Точное картирование океанских течений критически важно для совершенствования климатических моделей, поскольку именно течения определяют перенос тепла на планете. Улучшение этих моделей приведет к более точным долгосрочным прогнозам глобального потепления. Кроме того, детальные карты течений необходимы для повышения точности прогнозов погоды, безопасного судоходства, поиска и спасения на море, а также для понимания того, как океан переносит питательные вещества, загрязнители и морских обитателей. В будущем команда планирует применить свой метод к другим динамически активным регионам Мирового океана, таким как Южный океан, и использовать более длительные массивы данных, которые спутник SWOT соберет в ходе своей расширенной миссии. Это позволит не только уточнить наши знания о глобальной циркуляции, но и, возможно, извлечь из данных информацию о более сложных физических процессах, выходящих за рамки геострофического баланса.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Планетологи заново проанализировали снимки поверхности луны Урана Ариэля, сделанные «Вояджером-2». На них видны признаки сравнительно недавней внутренней активности. Ученые смоделировали вероятное развитие событий в системе ледяного гиганта за последние пару миллиардов лет и пришли к выводу, что внутри Ариэля мог образоваться слой подледного океана толщиной как минимум 170 километров.
Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
