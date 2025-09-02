Уведомления
Корейскому Минздраву пришлось опровергать фейк из соцсетей о «похудательном эффекте» алкоголя
Среди пользователей соцсетей в Южной Корее расходятся публикации, в которых со ссылкой на некое исследование гарвардских ученых сообщается, будто употребление алкоголя помогает в похудении. Вирусные посты собирают тысячи лайков и активно пересылаются друг другу. Это заставило представителей местных органов здравоохранения выступить с опровержением антинаучных утверждений. К тому же выяснилось, что престижный американский университет на самом деле не имеет к ним отношения.
Заявление, разоблачающее фейк, опубликовал Корейский институт продвижения здоровья (Korea Health Promotion Institute, KHPI), основанный и курируемый местным Минздравом. В нем говорится, что распространяемая в Сети информация искажает и ложно интерпретирует результаты ранее опубликованной научной работы, якобы проведенной в Гарварде. В действительности авторы упомянутого исследования — медики из нескольких университетов Токио (Япония). Их статья вышла в научном журнале JAMA Network Open в марте 2025 года.
Основной вывод той работы в том, что изменение модели употребления алкоголя может влиять на липидный профиль людей. Проанализировав данные десятков тысяч взрослых японцев, которые с 2012 по 2022 год регулярно проходили профилактические медицинские осмотры, исследователи выявили необычные корреляции.
Оказалось, отказу от спиртного у людей, ранее регулярно его употреблявших, сопутствовало ухудшение липидного профиля. Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у них в крови повышался, а липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) падал. В обиходе эти параметры липидограммы часто называют «плохим» и «хорошим» холестерином.
У пациентов, которые из трезвенников становились пьющими, выявили обратную тенденцию. Переход в категорию употребляющих коррелировал со снижением ЛПНП и увеличением ЛПВП, причем эффект был дозозависимым — сильнее проявлялся при более высоком уровне потребления алкоголя.
Исследователи отметили, что их открытия необходимо учитывать врачам при наблюдении за пациентами, которые стали реже выпивать или отказались от алкоголя. Ученые рекомендовали тщательнее следить за уровнем липидов, чтобы в случае изменений вовремя скорректировать меры для контроля риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Японские медики предупредили об ограничениях исследования и дали четко понять, что результаты не ставят под сомнение вред от злоупотребления спиртным. Ни о каком «похудательном эффекте» в работе не упоминалось.
Однако создателям фейка это не помешало сослаться на статью. Приписать ее Гарвардскому университету они, вероятно, решили для придания большего авторитета своим абсурдным идеям.
Как отметили авторы опровержения, многие прошлые исследования показали, что потеря веса ведет к повышению уровня липопротеинов высокой плотности. Распространяемое утверждение о том, что повышение ЛПВП способствуют потере веса, не имеет под собой научной основы, подчеркнули специалисты.
На нелепость фейка обратила внимание и профессор Ли Хэ Джун, ведущий специалист в области пищевых продуктов и питания из Университета Гачон. Она напомнила, что в каждом грамме спирта содержится около семи килокалорий. Кроме того, распитию алкоголя часто сопутствует калорийная еда.
По словам исследовательницы, поскольку метаболизм алкоголя мешает расщеплению жиров, эти дополнительные калории с высокой вероятностью отложатся в виде жировых запасов в организме. То есть фактически спиртное ведет к набору веса, а не к его сбросу.
В KHPI подчеркнули опасность ложных представлений о способности алкоголя помочь в похудении, поскольку такие заблуждения могут побудить людей к большему потреблению крепких напитков, ставя под угрозу здоровье. В организации пообещали и впредь реагировать на вредоносную дезинформацию.
