  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 сентября, 16:51
Юлия Трепалина
6

Корейскому Минздраву пришлось опровергать фейк из соцсетей о «похудательном эффекте» алкоголя

❋ 5.1

Среди пользователей соцсетей в Южной Корее расходятся публикации, в которых со ссылкой на некое исследование гарвардских ученых сообщается, будто употребление алкоголя помогает в похудении. Вирусные посты собирают тысячи лайков и активно пересылаются друг другу. Это заставило представителей местных органов здравоохранения выступить с опровержением антинаучных утверждений. К тому же выяснилось, что престижный американский университет на самом деле не имеет к ним отношения.

Медицина
# алкоголь
# здоровье
# здравоохранение
# похудение
# соцсети
# спиртное
# фейк
# холестерин
выпивающие корейцы
© Ed Jones, AFP / Getty Images

Заявление, разоблачающее фейк, опубликовал Корейский институт продвижения здоровья (Korea Health Promotion Institute, KHPI), основанный и курируемый местным Минздравом. В нем говорится, что распространяемая в Сети информация искажает и ложно интерпретирует результаты ранее опубликованной научной работы, якобы проведенной в Гарварде. В действительности авторы упомянутого исследования — медики из нескольких университетов Токио (Япония). Их статья вышла в научном журнале JAMA Network Open в марте 2025 года.

Основной вывод той работы в том, что изменение модели употребления алкоголя может влиять на липидный профиль людей. Проанализировав данные десятков тысяч взрослых японцев, которые с 2012 по 2022 год регулярно проходили профилактические медицинские осмотры, исследователи выявили необычные корреляции.

Оказалось, отказу от спиртного у людей, ранее регулярно его употреблявших, сопутствовало ухудшение липидного профиля. Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у них в крови повышался, а липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) падал. В обиходе эти параметры липидограммы часто называют «плохим» и «хорошим» холестерином.

У пациентов, которые из трезвенников становились пьющими, выявили обратную тенденцию. Переход в категорию употребляющих коррелировал со снижением ЛПНП и увеличением ЛПВП, причем эффект был дозозависимым — сильнее проявлялся при более высоком уровне потребления алкоголя.

Исследователи отметили, что их открытия необходимо учитывать врачам при наблюдении за пациентами, которые стали реже выпивать или отказались от алкоголя. Ученые рекомендовали тщательнее следить за уровнем липидов, чтобы в случае изменений вовремя скорректировать меры для контроля риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Японские медики предупредили об ограничениях исследования и дали четко понять, что результаты не ставят под сомнение вред от злоупотребления спиртным. Ни о каком «похудательном эффекте» в работе не упоминалось.

Фейк разоблачил Корейский институт продвижения здоровья / © Korea Health Promotion Development Institute

Однако создателям фейка это не помешало сослаться на статью. Приписать ее Гарвардскому университету они, вероятно, решили для придания большего авторитета своим абсурдным идеям.

Как отметили авторы опровержения, многие прошлые исследования показали, что потеря веса ведет к повышению уровня липопротеинов высокой плотности. Распространяемое утверждение о том, что повышение ЛПВП способствуют потере веса, не имеет под собой научной основы, подчеркнули специалисты.

На нелепость фейка обратила внимание и профессор Ли Хэ Джун, ведущий специалист в области пищевых продуктов и питания из Университета Гачон. Она напомнила, что в каждом грамме спирта содержится около семи килокалорий. Кроме того, распитию алкоголя часто сопутствует калорийная еда.

По словам исследовательницы, поскольку метаболизм алкоголя мешает расщеплению жиров, эти дополнительные калории с высокой вероятностью отложатся в виде жировых запасов в организме. То есть фактически спиртное ведет к набору веса, а не к его сбросу.

В KHPI подчеркнули опасность ложных представлений о способности алкоголя помочь в похудении, поскольку такие заблуждения могут побудить людей к большему потреблению крепких напитков, ставя под угрозу здоровье. В организации пообещали и впредь реагировать на вредоносную дезинформацию.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
798 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# алкоголь
# здоровье
# здравоохранение
# похудение
# соцсети
# спиртное
# фейк
# холестерин
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Корейскому Минздраву пришлось опровергать фейк из соцсетей о «похудательном эффекте» алкоголя

    2 сентября, 16:51

  2. Марсианские дроны будут махать крыльями, как насекомые

    2 сентября, 15:42

  3. В НовГУ исследовали «мешок» с червями в легких у няни для собак

    2 сентября, 15:31

  4. Групп крови больше четырех: интересные факты о «соке жизни»

    2 сентября, 15:08
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Березин
5 минут назад
Андрей, "Так и модель Горькавого они не подтверждают, а только согласуются. И, кстати, наногерцовые гравволны считаются и аргументом в пользу

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
16 минут назад
Андрей, "Александр, слушайте, было время, когда он с шашкой наголо бежал в любые дискуссии, сейчас выискивать реально лень, мне и работать иногда

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
30 минут назад
"Там написано, что ЛИГО эксперимент в том смысле, что до нее таких обсерваторий не было." Какая-то отсебятина явная уже. Там просто указано, что LIGO

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Антон
46 минут назад
Victor, ты дурак?

Российские космонавты загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС

Сергей Сон
48 минут назад
Имя, в Украине уже продавали подобную систему. Водяной насос подключался к впускному коллектору и вместе с воздухом капельно подавался в

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Андрей Пятачков
56 минут назад
Антон, вам того же, вас туда же.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
57 минут назад
Юрий, С опровержением Березина или Горькавого? Березин - не специалист, посему его опровергать бессмысленно. А опровергать Горькавого я не

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
59 минут назад
Александр, слушайте, было время, когда он с шашкой наголо бежал в любые дискуссии, сейчас выискивать реально лень, мне и работать иногда надо. В

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
1 час назад
Антон, мнээ.... вы хотите сказать, что я - альтер эго Штерна? У вас очень хорошая фантазия, продолжайте в том же духе, посмеёмся.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
1 час назад
Александр, "Модели с вимпами и инфляцией уже хуже. Потому что их никакой нанограв и вообще никакие наблюдения за космосом пока подтвердить так и

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
1 час назад
Александр, "Я напоминаю: вы пишите это под новостью, где на одну регистрацию сигналов от слияний нейтронных звезд приходится десятки регистраций

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Dron, "апелляция к авторитетам (ссылка на издание в солидном издательстве как признак достоверности монографии)" Ну если корректно подходить к

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Сергей Механик
2 часа назад
Имя, а я помню как в 80-х на авторынке какой-то умелец продавал типа мини-установку для добавления воды в впрыск топлива в карбюратор. И благодаря

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Манипулятивный заголовок и почти мусорное исследование, основанное на самоотчётах. Кроме того, черты личности не повышают риск гипертонии, если

Названы черты личности, повышающие риск гипертонии

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, скорей за открытую пропаганду подобных взглядов. Сейчас такое тоже не приветствуется 😏

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Александр Березин
2 часа назад
Dron, "Александр, в Википедии не каждое слово должно подтверждаться ссылками, достаточно очевидные вещи и устоявшиеся названия идут как есть." В

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, так я и говорю, его сожгли именно по религиозным основаниям, а не по уголовным. Уголовного он ничего не сделал, костер исключительно за споры с

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Иван Колупаев
2 часа назад
Николай, да я тож не особо религиозен 😁

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, "Александр, Нет, наука не работает с сущностями. " Наука безусловно работает с сущностями -- см. определение бритвы Оккама и словарное

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
2 часа назад
Александр, в Википедии не каждое слово должно подтверждаться ссылками, достаточно очевидные вещи и устоявшиеся названия идут как есть. Вы так

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно