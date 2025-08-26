Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи разобрались с выживанием нового рода черепах после Чиксулубской катастрофы
Международная группа исследователей обнаружила новый род и вид древних черепах, обитавших 65-66 миллионов лет назад на территории современных США. Ископаемые образцы указали на рацион и окружающую животных среду, позволившие им выжить в эпоху массового вымирания.
В работе, опубликованной в Swiss Journal of Palaeontology, американские и швейцарские исследователи описали неизвестного раньше представителя семейства Chelydridae. Новый вид они назвали Tavachelydra stevensoni, что образовано от сочетания chelydra (от греческого слова khéludros, то есть «земноводный змей») и морфемы tava, как коренные американцы называют гору Пайкс-Пик (дословный перевод «Солнечная гора»).
Именно у ее подножия, в бассейне Денвера (штат Колорадо), расположено обширное местонахождение древних окаменелостей Корал-Блаффс, где были найдены спинные части панциря, тазовых костей и черепов двух особей. Видовой эпитет дан в честь близкого друга руководителя исследования Тайлера Лайсона — Брэндона Стивенсона, давнего сторонника проекта.
Древние черепахи обитали на территории современных Соединенных Штатов Америки в эпоху палеоцена, примерно 65-66 миллионов лет назад. Этому периоду предшествовало мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее 75 процентов видов живых организмов на планете, включая динозавров. Tavachelydra stevensoni отнесли к группе Kinosternoidea (иловые черепахи) и Chelydridae (каймановые черепахи).
В бассейне Денвера встречаются окаменелости двух видов ископаемых животных: Tavachelydra stevensoni и Denverus middletoni, первый в четыре раза крупнее второго. У нового вида длина прямого панциря равна 45-50 сантиметрам, у него был большой череп и сильные челюсти с широкими плоскими перетирающими поверхностями. Это указывает на дурофагию, то есть потребление организмов с твердой оболочкой, как у моллюсков, крабов и кораллов.
Также ученые пришли к выводу, что древние черепахи обитали в стоячих водоемах пойменных отложений, где, очевидно, и добывали пищу. Характерный рацион обеспечил им более высокую выживаемость во время массового вымирания по сравнению с травоядными собратьями, и это было важной чертой жизненного цикла пресноводных позвоночных в раннем палеоцене Северной Америки.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ад вечного дня: как не родившаяся звезда оказалась горячее Солнца
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях
10 завораживающих научных гифок
Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»
10 самых высоких сооружений мира
Другие люди
Миллион бобров завоевывает Евразию: к добру или к худу?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии