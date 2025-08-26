Палеонтологи разобрались с выживанием нового рода черепах после Чиксулубской катастрофы

Международная группа исследователей обнаружила новый род и вид древних черепах, обитавших 65-66 миллионов лет назад на территории современных США. Ископаемые образцы указали на рацион и окружающую животных среду, позволившие им выжить в эпоху массового вымирания.

В работе, опубликованной в Swiss Journal of Palaeontology, американские и швейцарские исследователи описали неизвестного раньше представителя семейства Chelydridae. Новый вид они назвали Tavachelydra stevensoni, что образовано от сочетания chelydra (от греческого слова khéludros, то есть «земноводный змей») и морфемы tava, как коренные американцы называют гору Пайкс-Пик (дословный перевод «Солнечная гора»).

Именно у ее подножия, в бассейне Денвера (штат Колорадо), расположено обширное местонахождение древних окаменелостей Корал-Блаффс, где были найдены спинные части панциря, тазовых костей и черепов двух особей. Видовой эпитет дан в честь близкого друга руководителя исследования Тайлера Лайсона — Брэндона Стивенсона, давнего сторонника проекта.

Древние черепахи обитали на территории современных Соединенных Штатов Америки в эпоху палеоцена, примерно 65-66 миллионов лет назад. Этому периоду предшествовало мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее 75 процентов видов живых организмов на планете, включая динозавров. Tavachelydra stevensoni отнесли к группе Kinosternoidea (иловые черепахи) и Chelydridae (каймановые черепахи).

В бассейне Денвера встречаются окаменелости двух видов ископаемых животных: Tavachelydra stevensoni и Denverus middletoni, первый в четыре раза крупнее второго. У нового вида длина прямого панциря равна 45-50 сантиметрам, у него был большой череп и сильные челюсти с широкими плоскими перетирающими поверхностями. Это указывает на дурофагию, то есть потребление организмов с твердой оболочкой, как у моллюсков, крабов и кораллов.

Также ученые пришли к выводу, что древние черепахи обитали в стоячих водоемах пойменных отложений, где, очевидно, и добывали пищу. Характерный рацион обеспечил им более высокую выживаемость во время массового вымирания по сравнению с травоядными собратьями, и это было важной чертой жизненного цикла пресноводных позвоночных в раннем палеоцене Северной Америки.

Елена Авдеева 81 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.