Хирурги впервые восстановили когнитивные функции после черепно-мозговой травмы

Глубокая стимуляция ключевых цепей мозга в таламусе может помочь пациентам с длительным когнитивным дефицитом после черепно-мозговой травмы. Предшествующие попытки такого восстановления были значительно менее полными, эффективными и безопасными.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) часто вызывает стойкие физические, когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения, которые не позволяют получившим их людям вернуться к прежнему качеству жизни. Пока в мире нет эффективных методов лечения, позволяющих облегчить инвалидизирующие последствия нарушений внимания, исполнительных функций, рабочей памяти или скорости обработки информации, вызванных травмами.

В прошлых исследованиях ученые связывали нарушение когнитивных функций с потерей активности в ключевых участках мозга в таламусе. Таламус располагается в самом центре головного мозга и считается мозговым центром, который управляет ощущениями. Он отвечает за передачу сенсорной и двигательной информации от органов чувств (кроме обоняния) к соответствующим областям.

Недавно ученые провели небольшое клиническое исследование, в котором оценили, возможна ли глубокая стимуляция мозга, безопасна ли она и может ли восстановить когнитивные функции у людей с хронической инвалидностью после ЧМТ. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Глубокая стимуляция мозга — это нейрохирургический метод управляемого воздействия на определенные мишени в головном мозге с помощью электрических импульсов малой силы для коррекции их функций. Она уже применяется для улучшения симптомов при болезни Паркинсона, синдроме Туретта, эпилепсии и других патологий.

Ученые выбрали четырех мужчин и двух женщин в возрасте от 22 до 60 лет. Каждый из них перенес ЧМТ средней или тяжелой степени, которая привела к стойким нейропсихологическим нарушениям. После травмы прошло от трех до 18 лет. Позже одного участника отстранили за несоблюдение протокола.

Увеличенное отображения мест контактов электродов с мозгом пациентов. Маленькими кружками показаны активные контакты / © Nicholas D. Schiff et al.

Во время операции специалисты хирургически имплантировали электроды в определенные области таламуса. Для этого они использовали новые методы нейровизуализации, которые помогли предсказать нейронные цепи с нарушенной активацией.

Никаких побочных эффектов после операции не обнаружили. А вот эффективность определили сразу: скорость обработки информации увеличилась на 15-52% по сравнению с исходным уровнем, измеренным с помощью когнитивного теста на внимание, умственную гибкость, пространственное и визуальное восприятие.

По словам авторов, глубокая стимуляция мозга действительно может улучшить функционирование мозга у людей с хронической когнитивной инвалидностью. Однако для внедрения этого метода в практику нужно провести более крупные клинические исследования.

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