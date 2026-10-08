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Ученые выяснили, как быстро вейп разрушает легкие и иммунитет

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Всего пяти дней воздействия пара электронных сигарет достаточно, чтобы повредить самые глубокие и деликатные участки человеческих легких, а негативный эффект сохраняется даже через 10 дней после полного прекращения вейпинга. Кроме того, пар электронных сигарет ослабляет естественную иммунную защиту организма, подавляет работу защитных генов и увеличивает вирусную нагрузку при последующих тяжелых респираторных инфекциях.

Медицина
# вейпинг
# вирусные инфекции
# дыхательная система
# иммунитет
# легкие
# респираторные заболевания
# электронные сигареты
Исследователи изучили влияние пара электронных сигарет на клетки и ткани человеческих легких
Исследователи изучили влияние пара электронных сигарет на клетки и ткани человеческих легких / © Pavel Danilyuk

Ученые из медицинского и исследовательского центра National Jewish Health (США) провели серию детальных экспериментов на изолированных клетках и образцах тканей дистального отдела легких человека. Это самая глубокая и чувствительная зона органа, где происходит газообмен и кислород поступает непосредственно в кровь.

Выяснилось, что уже в первые 24 часа пар электронных сигарет разрушает защитный барьер эпителиальных и эндотелиальных клеток (материал для формирования дыхательных путей и кровеносных сосудов), провоцирует сильный клеточный стресс, нарушает механизмы утилизации поврежденных внутриклеточных компонентов, замедляет процессы естественной регенерации и приводит к массовой гибели клеток. Статья с результатами исследования вышла в научном журнале JCI Insight.

Самым тревожным открытием стало то, что признаки глубокого клеточного стресса, структурные перестройки тканей и сбои в работе иммунной системы сохранялись на протяжении 10 дней по завершении пятидневного цикла воздействия. Пар активно подавлял работу ключевых противовирусных генов и нарушал функции клеток, отвечающих за первичный иммунный ответ. В результате при последующем контакте с возбудителем инфицированные ткани демонстрировали значительно более высокую вирусную нагрузку и гораздо хуже справлялись с подавлением инфекции.

Авторы научной работы подчеркнули, что даже краткосрочное парение способно запустить повреждение наиболее защищенных отделов дыхательной системы. Постоянное повторение таких циклов создает условия для развития тяжелых хронических заболеваний легких, поскольку непрерывный клеточный стресс блокирует естественное восстановление тканей и делает организм максимально уязвимым для любых сезонных вирусов.

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Марк Чернов
Марк Чернов
166 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# вейпинг
# вирусные инфекции
# дыхательная система
# иммунитет
# легкие
# респираторные заболевания
# электронные сигареты
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