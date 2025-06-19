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Ученые подсчитали, сколько ежедневной ходьбы нужно для снятия боли в пояснице
Норвежские ученые провели когортный анализ, выявивший прямую связь между ежедневной продолжительной ходьбой и профилактикой хронической боли в пояснице, распространенной во всем мире. Выяснилось, что пешие прогулки в течение 1,5 часа снижают риск возникновения люмбалгии — так это состояние называют медики — на 23 процента.
Ходьба — самая доступная форма физической активности, однако, рекомендуя ее в качестве профилактики болей в области спины и поясницы, специалисты не задают четких показателей по частоте или продолжительности передвижений. Ученые из Норвежского университета науки и технологий решили установить на практике, какие цели нужно ставить перед собой для предупреждения подобных болезненных спазмов.
Участниками исследования стали 11 194 взрослых от 20 лет и старше (средний возраст составил 55,3 года), из них 6564 (58,6%) были женщинами. Ученые взяли данные исследования здоровья населения в провинции Тренделаг с исходным уровнем в 2017-2019 годах и последующим наблюдением в 2021-2023-х.
Испытуемые носили в течение недели акселерометры — датчики кажущегося линейного ускорения, с помощью которых измеряют величину изменения скорости движения объекта. Ученые же оценивали ежедневный объем и интенсивность ходьбы соотечественников. На исходном обследовании приборы носили в среднем 5,7 дня, а средняя продолжительность пешей прогулки составляла 103,8 минуты в день.
После периода наблюдения в 4,2 года 1659 участников (14,8%) сообщили о хронической боли в пояснице, продолжающейся три месяца или дольше за последний год. Это послужило первичным результатом исследования. У тех, кто ходил 101-124 минуты в день, риск возникновения боли был в 0,77 раза ниже, чем у тех, кто ходил менее 78 минут, при активности более 125 минут — в 0,76. Это означает, что риск был снижен на 23 и 24 процента соответственно.
Авторы научной работы напомнили, что в 2018 году журнал The Lancet выпустил серию из трех статей о поясничной боли, где подчеркивалась необходимость исследований по ее профилактике и выявлению изменяемых факторов. Результаты, полученные норвежскими учеными, помогают восполнить этот информационный пробел и при дополнительном подкреплении могут стать основой для стратегий общественного здравоохранения. Потенциальная же роль ходьбы должна возрасти, учитывая ее доступность и дополнительную пользу для здоровья, помимо снижения риска поясничной боли.
Научная работа опубликована в журнале JAMA Network Open.
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