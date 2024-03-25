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Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей
Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.
Современная медицина изучает причины смерти в младенчестве, чтобы своевременно ее предотвращать. Австралийские медики выявили биомаркер «смерти в колыбели», который позволит разработать систему скрининга. Однако не все факторы, увеличивающие вероятность внезапной смерти, биологические. Новое исследование показало, что немалую роль играют опасные практики сна.
Специалисты из Центров контроля и профилактики заболеваний в Джорджии, мичиганского Центра национальных профилактических инициатив и Отделения семейной медицины в Вирджинии (все — в США) изучили 7595 случаев внезапной младенческой смерти в 23 юрисдикциях США с 2011 по 2020 год. Они проанализировали демографические характеристики и особенности образа жизни умерших детей, а также их родителей. Результаты исследования опубликовал журнал Pediatrics.
Выяснилось, что в 59,5% случаев, которые рассмотрели ученые, младенцы в момент смерти спали вместе с родителями или другими членами семьи — на взрослой кровати, кресле, кушетке, диване или другой поверхности, не подходящей для детского сна. Младенцам, которые умерли во время сна вместе с родителями, как правило, еще не исполнилось трех месяцев. Эти дети в основном были темнокожими неиспанского происхождения, а также либо жили на попечении одного из родителей, либо в день смерти остались под присмотром человека, который был ослаблен алкоголем или наркотиками.
Подобные практики сна (исследователи назвали их опасными) редко были единственной причиной внезапной младенческой смерти. Например, исследование показало, что в 36% случаев матери умерших детей курили во время беременности. Это один из факторов, связь которого со смертью в младенческом возрасте подтвердили предыдущие научные работы. Однако распространенность опасных практик сна вызвала тревогу исследователей.
По мнению авторов научной статьи, необходимо систематически консультировать семьи и объяснять, какие места непригодны для сна маленького ребенка. Особенно важно отмечать, что младенцы не должны спать рядом с родителями или другими людьми: «сосед» может перевернуться и непреднамеренно задушить ребенка.
Кроме того, исследователи считают, что больницам стоит помогать родителям создать для ребенка правильные условия. Например, если семье не хватает денег на детскую кроватку, клиника может давать контакты организаций, которые могут помочь в такой ситуации.
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