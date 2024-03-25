  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Полина Меньшова
1

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

5.3

Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.

Медицина
# #сон
# безопасный сон
# взрослые и дети
# младенческая смерть
Спать в одной кровати с родителями опасно для младенцев
Спать в одной кровати с родителями опасно для младенцев / © shutterstock.com

Современная медицина изучает причины смерти в младенчестве, чтобы своевременно ее предотвращать. Австралийские медики выявили биомаркер «смерти в колыбели», который позволит разработать систему скрининга. Однако не все факторы, увеличивающие вероятность внезапной смерти, биологические. Новое исследование показало, что немалую роль играют опасные практики сна.

Специалисты из Центров контроля и профилактики заболеваний в Джорджии, мичиганского Центра национальных профилактических инициатив и Отделения семейной медицины в Вирджинии (все — в США) изучили 7595 случаев внезапной младенческой смерти в 23 юрисдикциях США с 2011 по 2020 год. Они проанализировали демографические характеристики и особенности образа жизни умерших детей, а также их родителей. Результаты исследования опубликовал журнал Pediatrics.

Выяснилось, что в 59,5% случаев, которые рассмотрели ученые, младенцы в момент смерти спали вместе с родителями или другими членами семьи — на взрослой кровати, кресле, кушетке, диване или другой поверхности, не подходящей для детского сна. Младенцам, которые умерли во время сна вместе с родителями, как правило, еще не исполнилось трех месяцев. Эти дети в основном были темнокожими неиспанского происхождения, а также либо жили на попечении одного из родителей, либо в день смерти остались под присмотром человека, который был ослаблен алкоголем или наркотиками.

Подобные практики сна (исследователи назвали их опасными) редко были единственной причиной внезапной младенческой смерти. Например, исследование показало, что в 36% случаев матери умерших детей курили во время беременности. Это один из факторов, связь которого со смертью в младенческом возрасте подтвердили предыдущие научные работы. Однако распространенность опасных практик сна вызвала тревогу исследователей.

По мнению авторов научной статьи, необходимо систематически консультировать семьи и объяснять, какие места непригодны для сна маленького ребенка. Особенно важно отмечать, что младенцы не должны спать рядом с родителями или другими людьми: «сосед» может перевернуться и непреднамеренно задушить ребенка.

Кроме того, исследователи считают, что больницам стоит помогать родителям создать для ребенка правильные условия. Например, если семье не хватает денег на детскую кроватку, клиника может давать контакты организаций, которые могут помочь в такой ситуации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# #сон
# безопасный сон
# взрослые и дети
# младенческая смерть
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Мясо: польза или вред?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Беседа
26 Мар
Бесплатно
Как говорить с подростками о науке интересно?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Мар
700
Животные, океаны и клочки суши
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Мар
500
Век XVII: Эпоха «Великого мира»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
500
Как этологи изучают коммуникацию у птиц
Гиперион
Москва
Лекция
27 Мар
600
Основы расоведения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Мар
600
Общая теории относительности Эйнштейна (гравитация и искривление пространства-времени)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Мар
Бесплатно
По следам геологов на полуострове Таймыр
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Эволюция регенерации
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:28
Михаил Орлов

Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.

Астрономия
# Луна
# лунотрясения
# планетология
# сейсмология
# Солнечна система
Вчера, 10:29
Полина

У собак обнаружили словарный запас

Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.

Биология
# понимание языка
# словарный запас
# собаки
# язык животных
22 марта
Юлия Трепалина

Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

Исследователям из США впервые удалось реалистично визуализировать то, как видят окружающих пациенты с прозопометаморфопсией — очень редким нарушением зрительного восприятия, при котором лица людей кажутся искаженными.

Медицина
# восприятие
# зрительное восприятие
# лица
# неврологическое расстройство
# прозопометаморфопсия
21 марта
Дарья Губина

Найден лучший кандидат в обитаемые водные миры

По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.

Астрономия
# водный мир
# Джеймс Уэбб
# обитаемые планеты
# планета
# планета-океан
21 марта
Руслан Руслан

Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.

С точки зрения науки
# бункеры
# Марк Цукерберг
# миллиардеры
Выбор редакции
Вчера, 10:28
Михаил Орлов

Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.

Астрономия
# Луна
# лунотрясения
# планетология
# сейсмология
# Солнечна система
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

    Только что

  2. У собак обнаружили словарный запас

    Вчера, 10:29

  3. Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

    Вчера, 10:28

  4. Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

    22 марта
Выбор редакции

«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым

21 марта

Последние комментарии

ulogin_facebook_10212809050330562
1 минута назад
Успешных полётов Старшипа ещё не было. Автор выдаёт желаемое за действительное. Но с фактами не поспоришь: 1) Ничего из компонентов сверхтяжа не

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Иван Колупаев
6 часов назад
Boris, я б тебе как минимум предупреждение вынес за попытки спровоцировать срач не относящийся к новости и разжечь на политические темы. Но режим тут

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Иван Колупаев
7 часов назад
Boris, зачетная у тебя вышла истерика, давно так не смеялся 😁 Ладно повеселились и будет. Насрать всем на твои "откровения" и попытки превратить

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

VENI VICI
7 часов назад
Есть возможность - помоги! Рысь питается и насекомыми и рыбой,и мышами,еду найдет без проблем,а вот цапля это великолепная птица,их нужно беречь и

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Boris Poff
8 часов назад
Дмитрий, как вот охарактеризовать вот это чудо в пёрьях, для которого «ну сбили и сбили» это совершенно нормальное явление? Помойка? Пятая колонна?

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Иван Колупаев
10 часов назад
Дмитрий, "марш справедливости" случился чуть не год назад, но для Бори "покинувшего Россию еще в прошлом веке" оно видать как вчера 😁 Надо ж как-то

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Boris Poff
10 часов назад
Дмитрий, а вот этот канал как охарактеризовать?

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Pavel Klimin
11 часов назад
Pesos, предлагай альтернативы, а так учёные не только русские бывают)

Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройствомУченые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

Masyanya Masyanya
11 часов назад
Pesos, ну как сказать... Оно-то вроде и да, но вот увеличение ассигнований под это дело можно из правительтва выбить.

Американские военные допустили, что Китай может атаковать их из космосаАмериканские военные допустили, что Китай может атаковать их из космоса

Дмитрий Kuрueнко
12 часов назад
Boris, Википедия давно стала помойкой редактируемой на украине

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Денис Тутушкин
13 часов назад
Светлана, Вы это серьезно!? Если да, тогда я Вам сочувствую! Но в принципе медицина сейчас и не такие расстройства лечит! Не теряйте время, далее

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Pesos Urugay
14 часов назад
Космический д*б... Обычно такое пишут полковники в отставке, видимо недолго до пенсии

Американские военные допустили, что Китай может атаковать их из космосаАмериканские военные допустили, что Китай может атаковать их из космоса

Игорь С
14 часов назад
Я в начале тоже отрицательно относился к Маску. Но должен признать человек доказал свое право быть ПЕРВЫМ в частном ракетостроении. Наверно можно

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Pesos Urugay
14 часов назад
прозопометаморфопсия. Можно запомнить конечно, однако зачем выдумывать (выдавливать из себя) такие термины сложно понять

Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройствомУченые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

Pesos Urugay
14 часов назад
Pavel, у данного персонажа жареный пельмешек, сложно даже сказать кто оно по лгбтк статье

Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройствомУченые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

Pesos Urugay
14 часов назад
Значёк прикольный, данжер, лазерное излучение, для кого они сцуко пишут на аглицком

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Роман Голубев
14 часов назад
Так и не понял, на рыбалку летим или нет?

Найден лучший кандидат в обитаемые водные мирыНайден лучший кандидат в обитаемые водные миры

Pesos Urugay
14 часов назад
Великая Россия сбрасывает шкуру овцы. Поезда пендосам✌️

Фотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВФотогалерея: Ми-35П «Феникс» во время совместных тренировок с ВДВ

Pesos Urugay
14 часов назад
Прощай Каир... Прощай Зимбабве... Куда стремится мир... Взываю к Бодхисаттве

Опубликованы снимки новой столицы ЕгиптаОпубликованы снимки новой столицы Египта

Misha Миша
15 часов назад
Pavel, какие образования, он просто забыл таблетки выпить, а на дворе весна.

Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройствомУченые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить