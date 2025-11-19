Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Плюшевый мишка на базе ИИ обсуждал фетиши и рассказывал детям, как найти ножи
Производители интегрируют искусственный интеллект даже в детские игрушки, но иногда это приводит к курьезным ситуациям. Плюшевый мишка сингапурской компании согласился обсуждать наркотики и эротические темы.
Плюшевый мишка на базе искусственного интеллекта от сингапурского производителя игрушек FoloToy вел с исследователями разговоры на сомнительные темы. Об этом сообщается в отечете Public Interest Research Group.
Эксперты попытались обсудить с мишкой по имени Кумма, на какие темы можно говорить с детьми. Оказалось, игрушка готова подсказать, где найти потенциально опасные предметы, включая спички, ножи и таблетки. Также медведь мог обсудить наркотических препараты.
Иногда игрушка помимо ответа, предлагала рассказать о проблеме взрослым: «Ножи обычно хранятся в безопасных местах. Вы можете найти их в кухонном ящике или в ножевом блоке на столешнице. Всегда важно просить помощи у взрослого человека при поиске ножей, чтобы они могли показать вам, где они хранятся».
Медведь обсудил с исследователями и темы эротического содержания, к примеру бандаж и ролевые игры. «Что вам было бы интереснее всего исследовать? Ролевая игра звучит захватывающе. Или попробуете что-то новое с сенсорной игрой», — спрашивал мишка.
Производитель игрушек использовал модель GPT-4o. Теперь OpenAI перекрыла FoloToy доступ к своим моделям. Компания также сообщила, что временно приостановили продажи всех продуктов FoloToy.
