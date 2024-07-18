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Медики определили режим сна, сильнее всего повышающий риск диабета
Нерегулярную продолжительность сна связали с более высоким риском сахарного диабета второго типа. При этом слишком долгий сон в некоторых случаях оказался опаснее недостаточного.
От графика сна во многом зависит как физическое, так и психическое здоровье. Те, кто спит недостаточно, слишком много или не может выстроить постоянный режим отдыха, сильнее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, а также депрессии и тревожным расстройствам. При этом, согласно недавним исследованиям, всего 15% людей по всему миру удается поддерживать нормальный график сна, то есть спать семь-девять часов пять дней в неделю.
Ученые из Центра женского здоровья имени Бригама (США), Гарвардского университета, Университета Монаша (Австралия) и Манчестерского университета (Великобритания) выявили связь между нерегулярным сном и повышенным риском сахарного диабета второго типа. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Diabetes Care.
В работе анализировались данные 84 421 человека из британского биобанка. Средний возраст участников исследования составил 62 года, и на момент начала исследования ни у одного из них не было сахарного диабета. По ночам на протяжении недели они носили акселерометры — устройства, которые отслеживают движение. Далее за людьми из выборки наблюдали семь с половиной лет — отслеживали развитие диабета преимущественно по медицинским записям.
Оказалось, что при нерегулярном сне, когда его ежедневная продолжительность варьируется в среднем более чем на 60 минут, риск сахарного диабета второго типа выше на 34% даже с учетом пола, возраста, расы, образа жизни, сопутствующих заболеваний, семейного анамнеза диабета и показателей ожирения. Наиболее выраженной эта связь была у людей с низким полигенном риском диабета и средней продолжительностью сна больше восьми часов в сутки.
Авторы научной работы отметили, что у нее был ряд ограничений. Например, часть информации об образе жизни участников собрали за пять лет до начала исследования, и это могло повлиять на точность результатов. Кроме того, оценка продолжительности сна по данным за семь дней, не всегда отражает долгосрочный режим, а в выборку вошли преимущественно здоровые белые люди пожилого возраста.
В дальнейшем ученые планируют изучить связь графика сна с риском развития диабета у более молодых людей разной расовой принадлежности. Помимо этого, на их взгляд, особое внимание стоит уделить биологическим причинам обнаруженной закономерности.
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