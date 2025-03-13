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Юлия Трепалина
3

«Забытая» внутриматочная спираль едва не убила женщину через полвека после установки

4.3

У 72-летней пациентки развилась кишечная непроходимость из-за проникшей в брюшную полость внутриматочной спирали, которую ей установили 47 лет назад. Противоречивые симптомы не сразу позволили врачам разобраться, в чем причина сильных болей в животе у женщины, но в итоге все завершилось благополучно.

Медицина
# внутриматочная спираль
# гинекология
# кишечник
# контрацепция
# осложнение
# редкий случай
внутриматочная спираль
На снимке видно металлическое кольцо в полости малого таза пациентки. Стрелка указывает на кольцеобразную внутриматочную спираль / © Zheng, K., Zhang, Q., Wang, T. et al., BMC Women's Health (2025)

Внутриматочная спираль (ВМС) — распространенное средство контрацепции, которое выбирают многие женщины. При правильной установке и соблюдении рекомендаций врачей использование спирали обходится без серьезных осложнений. Среди типичных побочных эффектов — нерегулярные кровотечения, боль и инфекции. Однако иногда из-за ВМС возможны потенциально опасные для жизни ситуации. Такой случай из своей практики описали китайские медики в статье, вышедшей в журнале BMC Women’s Health.

В больницу города Сянъян в провинции Хубэй (КНР) поступила пожилая женщина с острой болью в верхней части живота и сильной рвотой. С учетом симптомов при первоначальном обследовании ей назначили компьютерную томографию только верхнего отдела брюшной полости.

Результаты КТ не прояснили ситуацию, и в течение трех дней пациентке проводили консервативное лечение. Однако состояние не улучшалось: женщина продолжал испытывать боль, которая сопровождалась вздутием живота, прекращением стула и отхождения газов.

Врачи повторно провели КТ, на этот раз всей брюшной полости, и выявили кишечную непроходимость с перитонитом, а также металлическое кольцо в тазовой области. Во время экстренной операции хирурги обнаружили, что это кольцеобразная внутриматочная спираль. Как выяснилось, женщине установили ее 47 лет назад в целях контрацепции, но в дальнейшем пациентка не проверяла положение ВМС и не обращалась к гинекологам за ее удалением после наступления менопаузы в 50 лет.

Медики полагают, что в результате слишком длительного пребывания в организме спираль постепенно сместилась из матки в брюшную полость. Петля кишки попала в кольцо и оказалась в нем зажата, что привело к странгуляционной кишечной непроходимости со сдавливанием сосудов, нарушением кровоснабжения и некрозом тканей. Пациентке удалили поврежденный участок кишки и извлекли спираль. На девятый день после операции женщина достаточно восстановилась, и ее выписали из больницы.

A) Вид зажатой кольцом кишки во время операции; B) Удаленный участок кишечника с ВМС, стрелкой показана внутриматочная спираль / © Zheng, K., Zhang, Q., Wang, T. et al., BMC Women’s Health (2025)

Описанный случай подчеркивает важность регулярного контроля положения ВМС, а также необходимость удаления спирали после истечения срока ее действия или наступления менопаузы. Авторы отчета призвали коллег быть бдительными при наблюдении и лечении женщин с ВМС в случаях появления у них болей в животе, поскольку за этим могут скрываться угрожающие жизни осложнения.

Ранее датские урологи описали другой редкий клинический случай, связанный с женским здоровьем. Неправильное расположение менструальной чаши у 30-летней пациентки привело к уретерогидронефрозу — патологическому расширению чашечно-лоханочной системы одной из почек и мочеточника.

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Медицина
# внутриматочная спираль
# гинекология
# кишечник
# контрацепция
# осложнение
# редкий случай
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