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21 минута назад
НИЦ «Курчатовский институт»
12

Российские ученые впервые собрали полный геном двух вирусов вишни

4.3

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова провели секвенирование и собрали полные геномы распространенных вирусов вишни и черешни, впервые выявленных на территории России.

Курчатовский институт
# вирусы
# вишня
# геном
# плоды
# фрукты
вишня
Российские ученые впервые собрали полный геном двух вирусов вишни / © Getty images

Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Plants. Персик, абрикос, слива, вишня — не только вкусные и полезные лакомства, но и важная часть экономики. Плодоводство — большая отрасль сельского хозяйства, а косточковые занимают в ней солидную нишу. При этом на их урожайность и качество плодов влияют различные вирусные заболевания. А вегетативное размножение, применяемое при выращивании этих культур, способствует распространению вирусов от растения к растению, и так вирусы «захватывают» новые регионы.

Ученые отписали более пятидесяти вирусов, поражающих косточковые культуры, причем благодаря новым методам высокопроизводительного секвенирования этот список постоянно расширяется. Некоторые из этих возбудителей наносят ощутимый экономический ущерб. Например, вирус мелкоплодности (little cherry virus 1, LChV1) снижает урожайность и качество плодов. Ученые пытаются понять природу этого вируса и предотвратить его распространение. Однако до сих пор не удалось ни определить насекомых-переносчиков LChV1, ни вывести сорта вишни и черешни, устойчивые к этому возбудителю, ни разработать препарат для лечения этой болезни.

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М.В. Ломоносова провели мониторинг вирусных заболеваний плодовых деревьев коллекции Никитского ботанического сада в Крыму, где произрастают богатейшие коллекции плодовых культур — как местных сортов, так и завезенных из Северной Америки, Южной Европы и Центральной Азии.

Исследование выявило присутствие в том числе и LChV1. Также в ходе обследования был обнаружен вирус CVA (cherry virus A). Это один из самых распространенных в мире вирусов косточковых (его обнаруживают также на персиках, абрикосах), при этом четко определить его связь с какими-либо патологиями растений пока не удалось. CVA передается от растения к растению при прививании и вегетативном размножении.

В лаборатории геномики эукариот Курчатовского геномного центра выполнили секвенирование и впервые собрали полные геномы российских вирусов CVA и LChV1. «Оба вируса были обнаружены на многих косточковых культурах по всему миру, но никогда не выявлялись в России. Наше исследование впервые показало присутствие вирусов CVA и LChV1 в коллекции косточковых культур Никитского ботанического сада», — сообщила Светлана Цыганкова, начальник лаборатории геномики эукариот Курчатовского геномного центра.

Результаты работы российских ученых расширяют информацию о географическом распространении и генетическом разнообразии вирусов и могут помочь в разработке методов борьбы с ними. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

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Курчатовский институт
18 статей
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – одно из крупнейших научных учреждений России. Основанный в 1943 году для создания советского атомного проекта, он стал родоначальником множества новых технологий и научных направлений. Сегодня «Курчатовский институт» – мультидисциплинарный центр с широкими научными интересами и уникальной технической исследовательской базой.
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Курчатовский институт
# вирусы
# вишня
# геном
# плоды
# фрукты
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