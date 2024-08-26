Плацебо помогло пациентам, даже когда его не выдавали за лекарство

Плацебо, то есть пустышка, способно улучшить состояние человека даже в том случае, когда он не думает, что у препарата есть лекарственные свойства. По данным ученых из США, как минимум при стрессе, тревоге и депрессии осознанно принимать плацебо значительно эффективнее, чем не делать ничего.

Эффектом плацебо называют явление, когда человек вместо лекарства получает пустышку, но его самочувствие улучшается за счет веры в эффективность лечения. В академической среде долгое время не понимали, почему такой эффект возможен, но одно из недавних исследований объяснило его нейронные механизмы.

Медики из Университета Майами и Мичиганского университета (оба — в США) обнаружили, что плацебо способно помочь человеку, даже если пустышку не выдают за лекарство, а открыто называют пустышкой. Соответствующая научная работа появилась в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.

Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовал 61 человек в возрасте от 18 до 30 лет, столкнувшийся с длительным стрессом во время пандемии нового коронавируса. Выборку разделили на две приблизительно равные группы. Одна принимала пустышку по специальной инструкции, зная, что назначенный препарат не имеет лекарственных свойств, и получая регулярные напоминания об этом. Вторая группа была контрольной и не лечилась никак.

Для всех участников исследователи проводили онлайн-консультации на платформе видеоконференцсвязи: за две недели эксперимента таких встреч было четыре. До и после того, как первая группа начала принимать плацебо, у всех людей из выборки измерили уровень стресса, связанного с пандемией COVID-19, общего стресса, тревоги и депрессии.

В результате у тех, кто пил плацебо и получал напоминания о нелекарственности препарата, симптомы всех четырех состояний стали значительно менее выраженными по сравнению с показателями контрольной группы. Участники исследования также сообщили, что принимать препарат по инструкции было просто и необременительно.

Уровень стресса из-за пандемии ковида, общего стресса, тревоги и депрессии существенно снизился после двух недель приема плацебо / © Darwin A. Guevarra et al., Applied Psychology: Health and Well-Being

«Воздействие длительного стресса может ухудшить способность человека управлять эмоциями и вызвать серьезные проблемы с психическим здоровьем в долгосрочной перспективе. Поэтому мы рады, что вмешательство, требующее минимальных усилий, все еще может принести значительную пользу», — пояснили авторы научной статьи.

Отдельно исследователи отметили, что возможность назначать плацебо и вести пациента дистанционно делает прием «пустышки» максимально масштабируемым методом терапии. При удаленном взаимодействии с врачом прием плацебо без введения в заблуждение доступен даже тем, у кого есть проблемы с психическим здоровьем, но нет доступа к традиционным методам лечения.

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