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5 минут назад
Юлия Трепалина
19

Ученые собрали свидетельства «передачи» памяти донора после пересадки сердца

4.2

Некоторые люди, получившие донорское сердце, после перенесенной операции отмечали неожиданные изменения в своем характере или привычках, а также появление необычных воспоминаний. Группа арабских исследователей недавно рассмотрела свидетельства такого опыта, ранее описанные в научной литературе со слов пациентов. Однако по целому ряду причин претендующий на сенсационность обзор выглядит крайне сомнительным.

Медицина
# околосмертные переживания
# память
# сердце
# трансплантация
# трансплантация органов
пациентка на операции
Кадр из фильма «Рождество на двоих» / © Universal Pictures

Ряд пациентов с пересаженным сердцем считают, что вместе с органом им каким-то образом могли передаться отдельные черты личности, предпочтения и даже прошлые переживания донора. В статье, вышедшей в журнале Cureus, медики из нескольких вузов Саудовской Аравии тоже отстаивают такую возможность.

Среди примеров, на которые арабские ученые ссылаются, как на подтверждение — случай девятилетнего мальчика, которому пересадили сердце трехлетней девочки, утонувшей в домашнем бассейне. Хотя мальчик понятия не имел о том, как погиб его донор, мать в последствии рассказала, что после трансплантации ее сын стал «смертельно бояться воды».

В другом эпизоде профессор колледжа, получивший сердце полицейского, застреленного в лицо, в дальнейшем стал видеть во сне яркие вспышки и ощущать жар на лице.

Пациенты после трансплантаций также описывали смену или появление новых предпочтений в еде, музыке, интересах и сексуальных отношениях. Например, одна женщина полюбила куриные наггетсы, которые раньше не ела, получив сердце человека, предпочитавшего это блюдо.

Некоторые сообщали о снах, соответствующих личности донора либо обстоятельствам его гибели. Эти и другие случаи ранее приводили в научной работе, опубликованной в 2002 году в Journal of Near-Death Studies («Журнал исследований об околосмертных переживаниях»).

«Появляющиеся свидетельства говорят о том, что при пересадке сердца реципиенту могут передаваться личностные особенности и воспоминания донора, что бросает вызов традиционным представлениям о памяти и человеческой идентичности», — пишут авторы нового обзора.

Среди гипотез, объясняющих такую возможность, исследователи упомянули концепцию клеточной памяти, теорию переноса воспоминаний с помощью молекул белка или РНК и ряд других спорных с научной точки зрения идей.

Согласно современным представлениям память хранится только в нейронах головного мозга. Кроме того, многие эксперты ранее отмечали, что случаи, подобные описанным, могут быть совпадением либо психологической реакцией пациента после серьезной операции и близости смерти.

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) выяснили, что изменения в аппетите и отношении к еде могут быть связаны с приемом иммунодепрессантов, которые назначают пациентам с пересаженными органами. К тому же, некоторые реципиенты еще до операции переживают по поводу изменений в личности и характере после трансплантации, что может способствовать таким метаморфозам.

Еще один фактор, заставляющий усомниться в серьезности новой работы, — репутация журнала, выбранного для ее публикации. В научной среде Cureus критикуют за то, что он размещает отредактированные версии статей, которые отозвали из других научных изданий за методологические недочеты либо по причине «возможных нарушений медицинской этики и прав человека».

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Медицина
# околосмертные переживания
# память
# сердце
# трансплантация
# трансплантация органов
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1 2
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