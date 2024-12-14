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За необычной вспышкой в космосе могла скрываться долгожданная черная дыра средней массы
Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.
В космосе находят черные дыры сравнительно небольшой массы, в которые превращаются ядра «умирающих» звезд. В центрах больших галактик наблюдают сверхмассивные черные дыры, вобравшие в себя вещество миллионов или даже миллиардов светил.
Ученые уверены, что во Вселенной должно быть и нечто среднее между ними — черные дыры с массой, скажем, пять или десять тысяч Солнц. Уже есть список из сотен кандидатов, а, к примеру, объект возле галактики ESO 243-49 почти в 300 миллионах световых лет от нас с уверенностью считают черной дырой «весом» около 20 тысяч Солнц.
Недавно международная команда астрономов рассказала в The Astrophysical Journal, что в 2016 году у них появился новый претендент на звание столь редкой и трудноуловимой черной дыры. Тогда они обнаружили вспышку в карликовой галактике, расположенной в 470 миллионах световых лет от нас.
Вспышка оказалась очень необычной: она достигла своей пиковой яркости менее чем за четверо суток, а за следующие пару дней снова сильно постускнела. Это крайне стремительная динамика, подчеркнули исследователи: вспышки от взрывов сверхновых происходят гораздо более постепенно.
Впоследствии удалось подробно изучить спектр света этой вспышки, а по нему можно выяснить и состав наблюдаемого вещества, и характер «поведения» объекта. Как пишут исследователи, выяснилось, что в результате необычного события в нашу сторону летел водород, притом на скоростях до одной десятой от скорости света. Это установили по так называемому синему смещению: когда источник света движется к наблюдателю, длина волны этого света сокращается, а самый коротковолновой видимый свет — фиолетовый. Чем быстрее к нам мчится объект, тем более синим он наблюдается.
Сверхновая — тоже мощный ускоритель частиц, но все же не до такой степени. К тому же взрыв сверхновой — это сброс внешних слоев уже «выгоревшей» звезды, в которой уже закончился водород для термоядерных реакций. Еще бывает, что сверхновой взрывается бывшее ядро уже «умершей» звезды (белый карлик), когда оно поглощает вещество звезды-компаньона и в конце концов вспыхивает от его избытка. На такое событие наблюдаемый объект тоже совсем непохож.
Поэтому насчет него сделали такой вывод: в расцвете своих сил вспыхнула еще богатая водородом звезда — ее в этот момент разрушала черная дыра. Как объясняют астрономы, звезда не уничтожена полностью: она пока лишь слишком близко подошла к бездне и потеряла часть своего вещества. Это называется приливным разрушением — распадом под действием гравитации.
По оценкам, масса этой черной дыры должна составлять примерно от тысячи до десяти тысяч Солнц. Значит, если все расчеты верны, это самая настоящая черная дыра средней массы. Она расположена примерно в тысяче световых лет от центра маленькой галактики. Впрочем, по теоретическим представлениям, в карликовых галактиках так часто бывает.
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