Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.

Период среднего и позднего бронзового века (2000–1200 годы до нашей эры) историки часто называют эпохой появления крупных межрегиональных государств и развитой дипломатии, а также временем масштабных кризисов и краха ряда цивилизаций. В учебниках безраздельно господствуют несколько названий: Новое царство Египта, микенская цивилизация на материковой Греции и могущественное хеттское царство в Анатолии, хурритское государство Митанни и ассирийские центры.

Эти державы вели дипломатическую переписку, заключали договоры и воевали друг с другом, формируя сложную систему международных отношений. Однако западная часть Анатолийского полуострова, земля между хеттами на востоке и микенцами на западе, оставалась в тени. Ее рассматривали скорее как периферию, зону влияния и возможных столкновений двух великих сил, но не как самостоятельный мощный политический центр.

По мере накопления археологических данных некоторые ученые начали сомневаться в привычной картине прошлого. Они полагали, что на западе Анатолии все же могли существовать сильные державы. Одним из главных скептиков стал немецкий геоархеолог Эберхард Цангер (Eberhard Zangger), президент международного некоммерческого фонда Luwian Studies.

Ученый давно предполагал, что научное сообщество упускает из виду целый пласт истории. Согласно его гипотезе, западная часть Анатолии не была пустым пространством. Там существовал ряд сильных государств, объединенных общей культурой, которую хетты называли лувийской. Цангер считал, что эти так называемые лувийские государства могли объединяться в коалиции, достаточно мощные, чтобы бросить вызов соседним империям и даже сыграть роковую роль в событиях, приведших к «краху цивилизаций» конца бронзового века — примерно в XIII веке до нашей эры.

В 2010-х годах Цангер представил первые косвенные доказательства в поддержку своей версии — спутниковые снимки, которые показали обилие археологических памятников в регионе, потенциально подходящих под его гипотезу. Но снимки не могли ответить на главный вопрос: в какое время эти поселения или города процветали?

Последнее десятилетие Цангер и его коллеги посвятили кропотливой архивной и полевой работе. Они изучали турецкоязычные отчеты о раскопках и лично посетили множество объектов, чтобы понять хронологию их заселения. Исследователи сконцентрировались на крупных объектах диаметром не менее 100 метров, где ранее уже находили керамику бронзового века.

Итогом этой масштабной работы стала новая база данных, представленная в журнале Scientific Data. Она содержит подробную информацию о 483 археологических памятниках, разбросанных по всей Западной Турции и соответствующих обоим критериям. По словам Цангера, эти памятники представляли собой поселения или города, где могли проживать сотни людей на протяжении многих столетий. Все они сопоставимы по размерам и типу найденной керамики.

Цангер предположил, что такая плотная сеть крупных поселений в одном регионе вряд ли возникла случайно. Скорее всего, они были организованы в серию небольших государств, которые развивались, управляли своими территориями и имели общую культуру. Ученый назвал их лувийскими государствами. Такую картину можно сравнить с Микенами. Микенскую цивилизацию тоже описывают как сеть отдельных государств, где у каждого был свой правитель.

«Археологи раньше не замечали целую систему этих государств, потому что больше занимались отдельными раскопками и редко сравнивали находки между собой. Проще говоря, видели деревья, но не лес», — объяснил Цангер.

Идея немецкого исследователя и его коллег не противоречит уже известным фактам. Есть данные, которые частично подтверждают его мысли. Например, британский археолог Гай Миддлтон (Guy Middleton) из Ньюкаслского университета напомнил, что в западной части Анатолии действительно существовало древнее царство Арцава. Его правитель переписывался с египетским фараоном Аменхотепом III и имел высокий статус — его называли «Великим царем». Это происходило в тот период, когда соседнее хеттское государство переживало упадок. То есть западная часть региона уже тогда играла заметную роль.

Но проблема в том, что археологических доказательств, касающихся Арцавы и других предполагаемых лувийских государств пока очень мало. Цангер объяснил это просто: многие города продолжали заселять и после бронзового века. На этих местах строили новые дома и храмы уже в римские, византийские и османские времена. Из-за этого слои бронзового века оказались глубоко под землей, под несколькими уровнями более поздних построек. Чтобы добраться до них, нужно работать достаточно долго — иногда десятилетия.

Карта Западной Турции, на которой показаны археологические раскопки (белые точки), древние поселения (черные точки) / © Eberhard Zangger

Есть еще один спорный момент. Неясно, кто именно считался лувийцами. Хетты использовали это слово для всех жителей западной Анатолии. Но археологи не уверены, что весь регион принадлежал одной культуре. Возможно, существовали и другие группы. Именно поэтому археолог Ян Резерфорд (Ian Rutherford) из Редингского университета в Великобритании относится к выводам Цангера с осторожностью и считает, что без новых находок делать выводы слишком рано.

Самой спорной частью гипотезы Цангера остается предположение, что лувийские государства были способны на формирование крупной военной коалиции, достаточно мощной для борьбы с цивилизациями Восточного Средиземноморья в бронзовом веке. Ученый предположил, что такой союз был настолько сильным, что мог сломить Хеттское царство и в то же время ударить по Египетскому Новому царству.

Обычно историки объясняют ослабление этих цивилизаций в XIII веке до нашей эры появлением «народов моря» — загадочной группы захватчиков, о которой известно очень мало. Цангер уверен, что «народов моря» в привычном смысле (как единой группы захватчиков) не существовало, под этим названием скрывались именно лувийцы. Многие ученые полагают, что история «народов моря» и краха цивилизаций Восточного Средиземноморья намного сложнее. По мнению специалистов, объяснять эти события так прямолинейно, как это делает Цангер, — упрощение.

Интересно, что немецкий ученый видит подтверждение своей версии в мифе о Троянской войне, действие которого происходит в конце бронзового века. В мифе рассказывается, как десятки тысяч микенцев 10 лет осаждают Трою — город, который, по мнению Цангера, располагался как раз на территории одного из предполагаемых лувийских государств.

Исследователь говорит, что если воспринимать Трою как обычный небольшой город, сюжет выглядит странно. Зачем десяткам тысяч воинов тратить 10 лет на одну крепость? По его мнению, слушатели первых рассказов о Трое прекрасно знали, что за мифом скрывался конфликт куда больше. Ученый предположил, что это была память о столкновении греков с мощным союзом лувийских государств, поэтому миф и выглядел логичным для современников.

Тем не менее коллеги Цангера отнеслись к его работе весьма критично. У научной работы достаточно много слабых мест. Автор использует разрозненные данные — множество поселений, упоминания о царстве Арцава, легенду о Трое — и создает гипотезу о могущественной коалиции. Это умозрительная конструкция. Прямых доказательств, что все 483 поселения принадлежали именно единой лувийской культуре или действовали сообща, у него нет.

Во-вторых, большинство из этих 483 памятников изучены поверхностно. Без масштабных раскопок, которые бы обнажили дворцы, архивы, крепостные стены именно лувийского периода, эта гипотеза — лишь красивая, но непроверенная версия на основе спутниковых снимков.

В-третьих, считать лувийцев (под именем «народов моря») главной силой, приложившей руку к краху хеттов — это упрощение. Большинство историков видят «катастрофу бронзового века» в целом ряде причин: климатические изменения, системные кризисы, миграции. Цангер предлагает одного «главного виновника», что вызывает справедливый скепсис.

Наконец, использование Троянской войны как доказательства силы лувийской коалиции — логическая ловушка. Он интерпретирует миф в пользу своей гипотезы, а затем использует эту же интерпретацию как ее подтверждение. Это не метод исторической науки.

