  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 октября, 18:43
Любовь С.
8

Планетологи объяснили, почему экваториальные ветры на Юпитере и Нептуне дуют в разные стороны

❋ 4.4

На Юпитере и Сатурне ветры у экватора движутся в направлении вращения самих планет, то есть на восток, а на Нептуне и Уране — на запад. До сих пор это различие связывали с особенностями их внутреннего строения. Однако результаты нового исследования показали, что все дело в едином физическом механизме.

Астрономия
# атмосфера
# компьютерное моделирование
# Нептун
# Сатурн
# уран
# Юпитер
Сравнение атмосферных потоков газовых и ледяных гигантов Солнечной системы. На Юпитере и Сатурне (слева) показаны восточные экваториальные ветры, движущиеся в направлении вращения планеты, а на Уране и Нептуне (справа) — западные, направленные в противоположную сторону. / © Science Advances (2025)

Газовые гиганты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн — состоят преимущественно из водорода и гелия. Из-за огромного давления в их недрах газ постепенно переходит в жидкость, а мощные источники внутреннего тепла заставляют атмосферы «кипеть» изнутри. Ледяные гиганты — Уран и Нептун — напротив, содержат меньше водорода и гелия, но больше воды, метана и аммиака. Их внутренние слои плотнее и холоднее, а собственное тепловое излучение значительно слабее (особенно у Урана).

Вот почему устойчивую циркуляцию у газовых гигантов объясняли внутренним потоком тепла, а у Урана и Нептуна — влиянием солнечного излучения. Напомним, ветры на планетах-гигантах дуют со скоростью приблизительно 300 метров в секунду (на Сатурне) и 400 метров в секунду (на Нептуне).

Однако результаты научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, показали, что оба явления могут быть проявлением одного и того же механизма — глубинной конвекции. Это процесс, при котором тепло перемешивается в атмосфере или жидкости за счет циркуляции. К такому выводу планетологи пришли, разработав универсальную модель. Она показала, что конвекционные потоки («колонны»), формирующиеся в недрах планет под действием вращения, могут наклоняться в разные стороны, тем самым определяя направления потока на экваторе.

Для этого международная исследовательская группа под руководством Керен Дур-Милнер (Keren Duer-Milner) из Института Вейцмана (Израиль) применила трехмерную численную модель, воспроизведя атмосферные течения путем подъема горячего вещества из недр планет-гигантов вверх.

Поскольку за исключением наклона конвекционных «колонн», все прочие физические параметры остались неизменны, ученые впервые продемонстрировали, что даже при одинаковых физических условиях атмосфера может стабилизироваться в одном из двух состояний — с восточным или западным ветром на экваторе.

Переход между состояниями при этом зависит от глубины конвективного слоя: более глубокие оболочки характерны для Юпитера и Сатурна, мелкие — для Урана и Нептуна. Хотя в промежуточном диапазоне возможны оба варианта, исход зависит от случайных флуктуаций в начальной турбулентности. Моделирование также помогло выявить наличие экваториальных волн, которые движутся в противоположных направлениях в зависимости от типа вращения, что, по мнению планетологов, указывает на универсальный механизм этих процессов.

Таким образом, авторы нового исследования объединили динамику атмосфер четырех планет-гигантов, а также получили необходимые инструменты для исследования аналогичных процессов в недрах далеких миров и светил.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
271 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# атмосфера
# компьютерное моделирование
# Нептун
# Сатурн
# уран
# Юпитер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы. Канал «Москва — Волга»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
700
Как устроены исследования питания
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Ревизские сказки и исповедные росписи как источник информации
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Окт
600
Симбиоз лишайников: целая вселенная на заборе
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Окт
700
Неожиданная биология: прорывы сентября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Планетологи объяснили, почему экваториальные ветры на Юпитере и Нептуне дуют в разные стороны

    14 октября, 18:43

  2. Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

    14 октября, 16:59

  3. От свалки к научному прорыву: отработавшие шины превратили в зеленый водород и наноматериалы

    14 октября, 15:54

  4. Планеты белого карлика пережили свою звезду, но все равно разрушились

    14 октября, 15:18
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Иван Колупаев
25 минут назад
Aitneics, не понял в чем проблема? Вы рассуждаете о том чего никогда сами не делали? Задайте эти вопросы чат-гпт и он подберет и аргументирует ответы. В

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Иван Колупаев
36 минут назад
Aitneics, есть ощущение что со способностью думать и у людей-то не у всех хорошо. Ваш оппонент пытался вам пояснить что как работает мышление как раз

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Alexander Nazarov
43 минуты назад
И кого впечатлили эти коллажи?

Астрофотограф объединил космос и своего кота на интересных снимках

brother225 123
46 минут назад
Так а где ваша ангара. Чо вывела, когда? Или как буран сгнила

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Валерий
53 минуты назад
Валерий, Задачи Ангары заключаются в выводе тяжелых грузов на орбиту, вплоть до одного модуля станции. В отличие от упомянутых примеров с 150 кг,

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Максим Семёнов
1 час назад
В книге Истархова В.А. «Эфирная природа гравитации» разоблачаются такие умышленные фальсификаторы физики, как Ньютон, Эйнштейн, Бор, Планк,

Проведено новое, беспрецедентно точное измерение силы гравитации

Максим Семёнов
1 час назад
Закон всемирного тяготения господина Исаака Исааковича Ньютона - это примитивное и умышленное надувательство. Сионист и навигатор масонской ложи

Проведено новое, беспрецедентно точное измерение силы гравитации

ЛАЗАТ Сарсембаева
1 час назад
Kamera,чегооо... Ну вот я мусульманка, а дома 5 кошек, и собаки у нас были, а также у наших родственников и тд., есть или были домашние животные, и у нас

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергей Механик
1 час назад
Не знал, что тараканы тоже пьют кофе. 😲

Ученый перечислил неочевидные причины, по которым кофе из автомата может быть опасен для здоровья

Валерий Сим
2 часа назад
Валерий, и много раз она навыводила. И поинтересуйтесь количеством других запусков - США, Китай и Россия в этом году 134/60/13 , в довесок- Нов.Зеландия

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Vladimir Vlasov
2 часа назад
по габаритам вертолёт, но сложнее.

Новое китайское беспилотное аэротакси VT35 выполнило первый полет

Dan Kochetov
2 часа назад
Автор, спасибо большое за текст, ссылок бы на литературу и было вообще бы топ Нервов Вам крепких с этими комментаторами "а какое мороженное было"

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Dan Kochetov
2 часа назад
aRTUR, отсутствие очередей за продуктами

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Vadim Jurievih
2 часа назад
Валерий, 6.тон! Самая мощная! Наверно для сегодняшнего дня Китая. Да Китай сильно поднялся за эти 30 лет.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Marta Sokolova
3 часа назад
Andrews, есть причина почему люди начинают пользоваться ии а потом сразу прекращают. В случае с видео генерацией это нестабильность результатов,

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Stas Krabov
3 часа назад
Mikhail, давление не проблема, проблема высокий износ такого механизма особенно с учётом отсутствия обслуживания и чистки. А давление не проблема

В России представили марсоход, работающий на энергии ветра

Aitneics Secniv
3 часа назад
Иван, Нет, я как раз говорю про способность думать. Это самое главное, не важно, хотят они воспроизвести мозг или не хотят. Приписал мне то, что я не

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, еще один познавший географию в лучшей в мире советской школе 😁 Попробуйте набрать в гугле "Южная Африка" - вас ожидает удивительное

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Александр Синяков
3 часа назад
Александр, с какого перепуга - южная африка называетсся ЮАР.. А как назвать. южную америку. - там стран полно.!!!

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Валерий Москаленко
4 часа назад
Валерий, ничего не слышали про китайскую космическую станцию? И луноход китайский? А что там наши руководители космонавтики в новостях из будущего

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно