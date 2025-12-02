Ученые нашли безопасный способ ликвидировать нефтяную пленку в теплых морях

Международная команда ученых из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, ИНХС РАН и Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра создала уникальный реагент для тропических морей, который позволяет собирать и безопасно утилизировать тонкую пленку, остающуюся после нефтяных разливов.

Нефтяная пленка образуется на морской поверхности в результате нефтеразливов из-за аварий танкеров или нештатных ситуаций в работе оборудования на шельфовых месторождениях нефти и газа. Она препятствует проникновению солнечных лучей, кислорода и выходу углекислого газа, мешает теплообмену, что разрушает экологические цепочки под водой.

«Проблема разливов нефти часто ассоциируется с арктическими морями, однако тропики страдают от подобных катастроф не меньше. Через них проходят оживленные маршруты танкеров, а высокая температура воды лишь усугубляет последствия аварий. Нагретая нефть становится более жидкой и быстрее растекается, образуя на огромной площади тончайшую пленку толщиной около 0,1-0,3 миллиметра. В тропическом климате ее практически невозможно собрать стандартными механическими методами, для которых нужен слой более одного миллиметра, а для сжигания — не менее трех», — прокомментировал заведующий кафедрой общей и прикладной химии Губкинского университета, академик РАН Алексей Дедов.

Команда химиков под руководством Алексея Дедова разработала реагент, который «стягивает» нефтяную пленку, увеличивая ее толщину и сокращая площадь на 98%. Результаты исследования опубликованы в журнале Petroleum Chemistry. Состав получил название СН-1. Его основа — нетоксичное вещество пентол, которое используют в косметике и фармацевтике. Для повышения текучести пентол смешали с изобутанолом — одноатомным спиртом, который почти не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и при этом широко доступен.



Схема нового подхода для ликвидации разливов нефти / © Пресс-служба Губкинского университета

Натурные испытания на Морской исследовательской станции Вьетнама подтвердили, что состав увеличивает толщину загрязнения в 11-21 раз в зависимости от плотности нефти, собирая пленку в «лепешки», которые затем можно устранить механическим способом или сжечь прямо на воде.

Состав можно применять в морях, находящихся в пределах 30-40 градусов северной и южной широты от экватора: восточной части Черного, юго-западной Каспийского, Средиземноморском, Красном и других, а также в заливах и части океанов, прибрежных реках и озерах, где применение безопасных веществ — строгое требование.

Тонкая нефтяная пленка до сбора с помощью реагента / © Пресс-служба Губкинского университета

Реагент предназначен для нанесения по периметру нефтяной пленки. Он снижает поверхностное натяжение воды, благодаря чему загрязнение «сжимается», достигая толщины до 3,4 мм. Свое действие препарат сохраняет более 24 часов.

Тонкая нефтяная пленка после сбора с помощью реагента / © Пресс-служба Губкинского университета

«На сбор нефти не повлияет дождь, а вот сильные волны могут разбивать пленку, поэтому для проведения процедуры волнение моря не должно превышать 3-4 баллов. Реагент успешно испытан не только во Вьетнаме, но и в Черном море, на побережье Анапы. Сейчас стоит вопрос о том, кто будет производить препарат», — добавила младший научный сотрудник Баира Убушаева.

В рамках проекта также созданы научные основы безотходной технологии ликвидации тонких нефтяных пленок.

Губкинский университет 14 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.