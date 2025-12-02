Уведомления
Ученые нашли безопасный способ ликвидировать нефтяную пленку в теплых морях
Международная команда ученых из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, ИНХС РАН и Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра создала уникальный реагент для тропических морей, который позволяет собирать и безопасно утилизировать тонкую пленку, остающуюся после нефтяных разливов.
Нефтяная пленка образуется на морской поверхности в результате нефтеразливов из-за аварий танкеров или нештатных ситуаций в работе оборудования на шельфовых месторождениях нефти и газа. Она препятствует проникновению солнечных лучей, кислорода и выходу углекислого газа, мешает теплообмену, что разрушает экологические цепочки под водой.
«Проблема разливов нефти часто ассоциируется с арктическими морями, однако тропики страдают от подобных катастроф не меньше. Через них проходят оживленные маршруты танкеров, а высокая температура воды лишь усугубляет последствия аварий. Нагретая нефть становится более жидкой и быстрее растекается, образуя на огромной площади тончайшую пленку толщиной около 0,1-0,3 миллиметра. В тропическом климате ее практически невозможно собрать стандартными механическими методами, для которых нужен слой более одного миллиметра, а для сжигания — не менее трех», — прокомментировал заведующий кафедрой общей и прикладной химии Губкинского университета, академик РАН Алексей Дедов.
Команда химиков под руководством Алексея Дедова разработала реагент, который «стягивает» нефтяную пленку, увеличивая ее толщину и сокращая площадь на 98%. Результаты исследования опубликованы в журнале Petroleum Chemistry. Состав получил название СН-1. Его основа — нетоксичное вещество пентол, которое используют в косметике и фармацевтике. Для повышения текучести пентол смешали с изобутанолом — одноатомным спиртом, который почти не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и при этом широко доступен.
Натурные испытания на Морской исследовательской станции Вьетнама подтвердили, что состав увеличивает толщину загрязнения в 11-21 раз в зависимости от плотности нефти, собирая пленку в «лепешки», которые затем можно устранить механическим способом или сжечь прямо на воде.
Состав можно применять в морях, находящихся в пределах 30-40 градусов северной и южной широты от экватора: восточной части Черного, юго-западной Каспийского, Средиземноморском, Красном и других, а также в заливах и части океанов, прибрежных реках и озерах, где применение безопасных веществ — строгое требование.
Реагент предназначен для нанесения по периметру нефтяной пленки. Он снижает поверхностное натяжение воды, благодаря чему загрязнение «сжимается», достигая толщины до 3,4 мм. Свое действие препарат сохраняет более 24 часов.
«На сбор нефти не повлияет дождь, а вот сильные волны могут разбивать пленку, поэтому для проведения процедуры волнение моря не должно превышать 3-4 баллов. Реагент успешно испытан не только во Вьетнаме, но и в Черном море, на побережье Анапы. Сейчас стоит вопрос о том, кто будет производить препарат», — добавила младший научный сотрудник Баира Убушаева.
В рамках проекта также созданы научные основы безотходной технологии ликвидации тонких нефтяных пленок.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
