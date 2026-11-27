Американские власти одобрили первый за 20 лет гормональный препарат в таблетках для защиты от рецидива рака груди. Его назначают после операции, пациентам с ранними стадиями болезни. Препарат уже показал большую эффективность, резко снизив частоту повторного появления опухоли у женщин, перенесших операцию.

Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США в конце ноября одобрило препарат Wilserdly. Это таблетированное гормональное средство для самостоятельного приема один раз в сутки после операции при раке молочной железы I, II или III стадии с промежуточным либо высоким риском рецидива.

Речь идет о гормонозависимом (эстроген-рецептор-положительном) HER2-отрицательном подтипе: в таких опухолях рост клеток подстегивает гормон эстроген, тогда как белок HER2 (другой частый «ускоритель» деления раковых клеток, против которого направлены многие препараты) остается в норме. Wilserdly блокирует связывание эстрогена с рецепторами опухолевых клеток и разрушает их, минимизируя рост опухоли. Информацию об одобрении препарата опубликовали в официальном пресс-релизе управления.

В ведомстве отметили, что рак груди коснулся многих семей, в том числе самих сотрудников, поэтому регулятор продолжает работу над новыми способами лечения для пациентов, находящихся на ранних стадиях заболевания. Специалисты также подчеркнули, что после операции главная задача — не допустить возвращения болезни. Данные показали, что новый препарат снизил этот риск эффективнее стандартной гормональной терапии.

В США в 2026 году прогнозируют около 321 910 новых случаев рака молочной железы (примерно 70% — гормонозависимый HER2-отрицательный подтип). Одобрение нового лекарства прошло после клинического исследования. В нем участовали 4170 человек, причем Wilserdly снизил риск рецидива рака или смерти у участников на 30%. В контрольной группе были люди, проходящие обычную гормональную терапию — тамоксифеном либо препаратами анастрозолом, летрозолом или экземестаном, которые до этого в норме назначали для снижения уровня эстрогена, способного стимулировать рост опухоли.

Наблюдения длились три года. К их концу 92,4% пациентов, получавших Wilserdly, не имели ни рецидива рака груди, ни смертельного исхода. А вот те, кто получал стандартную гормнольную терапию, показали такой счастливый исход лишь в 89,6% случаеав.

У тех, кому назначили новую терапию, упала и вероятность появления метастазов в других частях тела. Насколько именно влияет терапия на общую продолжительность жизни, предстоит выяснить в дальнейшем.

Ранее, по итогам исследования evERA Breast Cancer, препарат разрешили применять вместе с эверолимусом (противоопухолевый препарат, который помогает сдерживать рост раковых клеток) при запущенном или метастатическом раке груди, если болезнь вернулась или продолжила расти во время либо после предыдущей гормональной терапии.

Среди частых побочных реакций (встречающихся у каждого 10-го пациента и чаще) — боли в мышцах и суставах, усталость, головная боль, тошнота, редкий пульс, головокружение, а также онемение или покалывание в кистях и стопах. Во время беременности принимать лекарство нельзя, женщинам до менопаузы дополнительно назначают препараты для подавления гормонов, а вопрос о применении у мужчин решает врач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Марк Чернов 213 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.