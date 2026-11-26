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Все сельскохозяйственные земли мира на одной инфографике
Площадь сельскохозяйственных угодий в мире превышает 46 миллионов квадратных километров. Они охватывают самые разные территории — от плодородных земледельческих районов до обширных засушливых пастбищ.
На инфографике представлено распределение сельскохозяйственных земель по странам на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2024 год. В расчеты включены как пашня и другие обрабатываемые земли, так и постоянные луга и пастбища, используемые для заготовки сена или выпаса скота. Пятьдесят стран с наибольшей площадью сельскохозяйственных угодий показаны отдельно, остальные объединены по географическим регионам.
Первое место в мире занимают США, на долю которых приходится около 4,22 миллиона квадратных километров сельскохозяйственных угодий. Далее следуют Китай около 3,91 миллион квадратных километров и Австралия примерно 3,63 миллиона квадратных километров. Бразилия занимает с большим отрывом четвертое место, располагая менее чем одним миллионом таких земель.
Даже в крупнейших аграрных странах значительную часть сельскохозяйственных угодий занимают пастбища. Так, на постоянные луга и пастбища приходится около 63% сельскохозяйственных земель США и примерно две трети угодий материкового Китая. Это объясняется наличием обширных пастбищных территорий на западе США и степных районов во внутренних областях Китая, соседствующих с крупными зонами земледелия.
Индия и Саудовская Аравия занимают соответственно седьмое и восьмое места в мире по общей площади сельскохозяйственных угодий. Однако используют эти земли совершенно по-разному. Около 94% сельскохозяйственных земель Индии приходится на пашню и другие обрабатываемые угодья. В Саудовской Аравии их доля составляет менее 3%: основную часть занимают постоянные луга и пастбища. Более того, площадь обрабатываемых земель в Индии превышает аналогичные показатели как США, так и материкового Китая, хотя по общей площади сельскохозяйственных угодий она значительно уступает обеим странам.
Наибольшая доля мировых сельскохозяйственных угодий сосредоточена в Азии — 32,5%. Следом идет Африка с показателем 25,3%. Далее располагаются Северная Америка (12,9%), Южная Америка (11,6%), Европа (9,7%) и Океания (8,0%).
Особенно примечательно соотношение площади сельскохозяйственных земель и общей территории Азии. На этот регион приходится около 24% всей суши Земли, однако почти половина его собственной территории используется в сельском хозяйстве. Это самый высокий показатель среди всех регионов мира.
Европа, включая Россию, занимает примерно 17% мировой суши, но на ее долю приходится менее 10% глобальной площади сельскохозяйственных угодий.
В Океании около 44% территории используется в сельском хозяйстве — более чем вдвое больше, чем в Европе, где этот показатель составляет 21%. Обширные пастбищные пространства Австралии помогают объяснить, почему этот преимущественно засушливый континент располагает столь значительной площадью сельскохозяйственных земель.
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