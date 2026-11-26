Ученые оснастили миниатюрными аудиорегистраторами и GPS-трекерами представителей трех видов морских птиц, и те помогли выявить суда, которые не передавали данные о своем местоположении через автоматическую идентификационную систему. Авторы исследования полагают, что новый метод позволит эффективнее отслеживать деятельность таких судов и лучше оценивать их воздействие на морских животных.

Довольно часто морские птицы следуют за рыболовными судами в поисках легкой добычи. Они могут питаться рыбой и рыбными отходами, которые выбрасывают за борт, а также наживкой и добычей, поднятой к поверхности рыболовными снастями. Но такое поведение опасно: птица может случайно попасть на рыболовные крючки, запутаться в сетях и погибнуть.

Чтобы понять, как часто пернатые оказываются рядом с рыбаками в открытом море, ученые анализируют координаты птиц, полученные с помощью GPS-трекеров, и данные о местоположении судна. Один из источников таких сведений — автоматическая идентификационная система (AIS).

Установленное на судне оборудование AIS автоматически передает по радиоканалу сведения о названии судна, его идентификаторе, а также информацию о курсе и скорости. Эти сообщения принимают береговые станции, другие суда и специальные приемники на спутниках. Сопоставив полученные координаты между собой, исследователи могут определить, находились ли птица и судно рядом в один момент времени.

Но у этого способа есть недостатки. Береговые станции и спутники могут не принимать часть сообщений, оборудование может давать сбои или выходить из строя, а экипаж иногда намеренно отключает систему. Кроме того, не все суда обязаны иметь AIS: международное правило распространяется только на определенные типы судов, а требования к остальным зависят от законодательства конкретной страны.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature в 2024 году, установили, что в 2017-2021-х от 72 до 76 процентов выявленной в мире промышленной рыболовной активности не отражалось в общедоступных системах слежения.

Недавно международная команда ученых под руководством Джонатана Раттера (Jonathan Rutter) из Оксфордского университета в Великобритании разработала и проверила метод обнаружения судов по звуком их двигателей, которые записывали небольшие аудиорегистраторы, прикрепленные вместе с GPS-трекерами на представителей трех видов морских птиц. Речь идет о семи северных олушах (Morus bassanus), четырех балеарских буревестниках (Puffinus mauretanicus) и одном вестландском буревестнике (Procellaria westlandica).

Присутствие судна можно определить по характерному низкочастотному гулу работающего двигателя. Аудиорегистраторы, закрепленные на птицах, записывали эти звуки, а специальная программа искала их в полученных записях. Затем исследователи сопоставляли время обнаружения звуков с GPS-координатами птиц и данными о местоположении судов. Ученые проверяли, показывают ли системы слежения какие-либо суда рядом с птицей в момент, когда она записала гул двигателя. Если их не было, исследователи предполагали, что звук исходил от судна, не образующегося в системах мониторинга.

Анализ показал, что аудиорегистраторы способны улавливать звуки работающих судов на расстоянии от нескольких сотен метров до двух километров над водой. Также выяснилось, что морские птицы часто встречались с судами, которые не передавали данные AIS.

Северные олуши в среднем проводили 68 минут в сутки рядом с судами, звуки которых удалось записать. Примерно 32 процента этого времени приходилось на суда, которые не подали данные AIS. Балеарские буревестники находились рядом с такими судами примерно 37 минут в сутки, 20 процентов этого времени проводили поблизости с судами, которые не передавали данные о своем местоположении. Что касается вестландского буревестника, то во время исследования его GPS-трекер был поврежден, поэтому данные с него не учитывали.

Авторы исследования полагают, что новый подход поможет точнее оценивать угрозы для морских птиц. В частности, позволит лучше определять риск случайного попадания в рыболовные снасти и находить промысловые районы, где нужно усилить природоохранные меры. У метода есть и другое возможное применение — наблюдение за деятельностью судов в открытом море. По сути, птицы могут фиксировать суда, которые остаются незамеченными для обычных систем наблюдения.

Впрочем, исследователи пока не предлагают использовать птиц как полноценную систему надзора за рыболовным флотом. Выборка оказалась небольшой, а метод давал как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Кроме того, по одним только аудиозаписям практически невозможно установить, к какому типу относится судно и чем именно оно занималось. В дальнейшем ученые планируют научиться различать звуки двигателей небольших судов и крупных траулеров.

Научная работа опубликована в журнале Science Advances.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Игорь Байдов 696 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.