Следы на керамических сосудах, найденных в захоронениях эпохи неолита, указали на то, что 5300 лет назад первые земледельцы Европы в качестве ритуального напитка использовали вовсе не алкоголь.

Обычай поминать ушедших близких с помощью спиртного, выпивая его, оставляя в сосуде или отливая на землю, — очень древняя традиция, известная еще со времен египтян, римлян, греков и других народов. Археологи регулярно находят осколки керамических сосудов в монументальных гробницах, которые примерно с 3300 года до нашей эры, в среднем неолите, начали возводить на территории Северной и Центральной Европы представители культуры воронковидных кубков.

Они были первыми европейскими земледельцами: вели оседлый образ жизни, выращивали на полях ячмень и пшеницу, а также разводили крупный и мелкий рогатый скот. На протяжении почти тысячи лет эти доисторические земледельцы хоронили соплеменников в коллективных коридорных гробницах, сооруженных из каменных плит.

На внутренних стенках керамических сосудов, фрагменты которых обычно во множестве присутствуют внутри и вокруг захоронений, как правило, видны признаки коррозии с характерными точечными углублениями. Эти следы могут указывать на то, что керамика подвергалась воздействию процессов ферментации.

До сих пор археологи полагали, что сосуды, оставленные в качестве прощального подношения умершим, содержали ферментированные спиртные напитки — пиво или медовуху. Однако авторы нового исследования, опубликованного в журнале Antiquity, пришли к выводу, что в последний путь умерших, вероятно, провожали с помощью свежего молока и кисломолочных продуктов.

Чтобы выяснить, что именно содержалось в сосудах из гробниц, ведущий автор исследования, археолог Лоне Клауди-Хансен из Копенгагенского университета и Музея Западной Зеландии (Дания), провела эксперимент. Она попросила гончара изготовить копии сосудов эпохи каменного века и разместила их у себя в сарае.

В эти емкости Клауди-Хансен налила напитки, доступные людям в эпоху неолита: пиво, медовуху, уксус, сырое молоко, сыворотку, остающуюся после приготовления сыра, и кисломолочный напиток (кефир). Сосуды простояли в сарае 10 недель — почти всю прохладную датскую осень.

По завершении эксперимента следы точечной коррозии обнаружили только на внутренних стенках тех сосудов, где находились молочные продукты. Причем наиболее схожие с древними образцами точечные углубления и сколы появились на сосуде, в котором было свежее непастеризованное молоко. Вероятнее всего, коррозию вызвали кислоты, образующиеся в процессе ферментации и порчи молочных продуктов, предположили исследователи.

Клауди-Хансен и ее соавтор Адам Кордес, археолог из Национального музея Дании, также изучили 330 керамических сосудов эпохи среднего неолита, найденных в коридорных гробницах, поселениях и заболоченных местностях в западной части датского острова Зеландия, и проанализировали их на предмет следов коррозии. Выяснилось, что из 31 сосуда со следами коррозии 29 происходят из коридорных гробниц. Видимо, содержимое сосудов оставалось в гробницах достаточно долго, чтобы вызвать разрушение и изъязвление глиняных стенок.

Все это дало ученым основания полагать, что молоко и ферментированные молочные продукты играли важную роль в погребальных ритуалах ранних европейских земледельцев. Вероятно, ферментация в целом была очень полезна для выживания земледельческих общин Северной Европы в эпоху неолита. Она помогала сохранять продукты, придавала им желаемые вкусовые качества, а в случае с молоком снижала содержание лактозы, делая молочные продукты легче для усвоения, отметили исследователи.

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Татьяна Зайцева 206 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.