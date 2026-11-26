Практики осознанности принято считать инструментом снижения стресса и укрепления доброжелательности на работе. Однако новое исследование показало, что у людей с выраженным макиавеллизмом такие тренинги могут усиливать презрение, гнев и отвращение к коллегам, а вслед за этим — мелкую бытовую грубость в коллективе, тогда как к открытой агрессии это не приводит.

Адам Кей (Adam A. Kay) из Школы менеджмента Мума Университета Южной Флориды (США) установил, что программы осознанности способны подогревать у сотрудников с чертами макиавеллизма (эмоциональная дистанция от других людей, холодная расчетливость к ним, недоверие и склонность к манипуляциям ради собственной выгоды; это не психиатрический диагноз, а стиль поведения, хотя у него есть шкала) неприязнь к коллегам и приводить к непрямому выражению агрессии, при этом не подталкивая к открытой конфронтации.

Для проверки этой гипотезы автор организовал 30-дневное исследование, проанализировав данные 473 работников здравоохранения Северной Америки. Всех добровольцев распределили на три группы: курс осознанности, дыхательную гимнастику и контрольную группу, участники которой весь месяц жили в обычном режиме. Исследование опубликовали в журнале Journal of Business Ethics.

Программу осознанности составляли по графику около пяти минут ежедневных онлайн-инструкций и 10-15 минут практики в день, а также напоминания пять раз за рабочий день сделать по пять осознанных вдохов и выдохов. Данные собирали в три волны: до старта, через три недели и сразу по завершении месячного курса.

Анализ показал, что у сотрудников, наиболее склонных к макиавеллизму, тренинг осознанности усилил переживание презрения, гнева и отвращения по отношению к коллегам. В группах дыхательной практики и контрольной такого эффекта не наблюдалось. У людей с низким уровнем макиавеллизма заметных сдвигов также не возникло.

Рост презрения, гнева и отвращения к коллегам вел к более частому проявлению невежливости на рабочем месте. При этом косвенного влияния на более грубые и открытые формы враждебности вроде публичного унижения выявлено не было: по мнению автора статьи, люди с выраженным макиавеллизмом осторожны в вопросах репутации и предпочитают формы поведения, где злой умысел сложнее доказать.

Сам исследователь подчеркнул, что работа проводилась в одной организации здравоохранения с высокими требованиями к профессионализму и преимущественно с участием женщин (это несколько портит результат, потому что у женщин чистый макиавеллизм наблюдается существенно реже, чем у мужчин), поэтому результаты еще предстоит проверить в других отраслях.

Исследование показало, что модная — в том числе на корпоративном уровне — практика осознанности не только работает не на всех, но и способна усугубить проблемы в рабочем коллективе.

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