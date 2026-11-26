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Семь редких кошек впервые поймали в дикой природе и снабдили GPS-ошейниками
Тигровые кошки известны своей скрытностью, и поймать их чрезвычайно трудно. Один из видов — облачная тигровая кошка, или облачная онцилла (Leopardus pardinoides), обитающая в труднодоступных горных облачных лесах Центральной Америки и Анд, — до сих пор был известен преимущественно по снимкам фотоловушек и останкам погибших животных.
Теперь ситуация изменилась благодаря новаторской работе Амайи Аутор, молодой испанской исследовательницы, готовящей докторскую диссертацию. По словам других специалистов по тигровым кошкам, она первой в истории смогла поймать в дикой природе представителей L. pardinoides oncilla, снабдить их ошейниками и отслеживать их перемещения с помощью GPS. Ареал этой крошечной дикой кошки ограничен облачными лесами Коста-Рики и Панамы.
Основатель Инициативы по охране тигровых кошек, один из ведущих специалистов по различным видам мелких кошачьих Латинской Америки, подтвердил, насколько редко удается поймать таких животных, и отметил, что подобные исследования могут дать новые сведения об их биологии и поведении. Аутор находится на начальном этапе подготовки результатов своей работы к публикации.
Одна из причин, по которым онциллы остаются малоизвестными, заключается в том, что этих изящных и скрытных кошек на снимках фотоловушек часто принимают за молодых оцелотов (L. pardalis). У тех похожая рыжеватая или оранжевая шерсть с черными полосами и пятнами. Другой вид, с которым путают онцилл, — длиннохвостая кошка, или маргай (L. wiedii), отличающаяся более вытянутым и массивным телом, а также более угловатыми чертами морды.
Облачная онцилла обитает в отдаленных горных лесах на высоте более 1500 метров над уровнем моря. По размерам эта кошка не превосходит домашнюю: обычно ее вес составляет не более двух килограммов. Считается, что для своего весового класса она является важным хищником верхнего уровня пищевой цепи. Ее рацион состоит преимущественно из грызунов, землероек, наземных птиц и мелких рептилий. Из-за пятнистого окраса онцилл иногда называют миниатюрными леопардами.
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