Enhertu превзошел стандартную первую линию терапии при HER2-мутантном раке легкого в исследовании III фазы
Препарат Enhertu показал лучшие результаты, чем стандартная терапия первой линии у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого. Это первое исследование третьей фазы, показавшее преимущество HER2-таргетного препарата перед стандартом лечения в первой линии.
Международная группа исследователей при поддержке компаний AstraZeneca (Великобритания) и Daiichi Sankyo (Япония) провела испытания, в которых участвовали 454 пациента с неоперабельным, местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого с мутациями HER2 в 19-м или 20-м экзоне гена (участки гена, где закодирована информация о белке). Участников распределили на две группы: одна получала экспериментальный препарат Enhertu, другая — стандартную комбинацию химиотерапии на основе препаратов платины и пеметрекседа с иммунным препаратом пембролизумабом.
Немелкоклеточный рак легкого — самый распространенный тип этого заболевания, на который приходится около 85% всех случаев. Мутации HER2 встречаются примерно у 2-4% пациентов с наиболее распространенным типом немелкоклеточного рака легкого — аденокарциномой. Такие опухоли чаще всего выявляют у молодых пациентов (особенно женщин) и некурящих. Кроме того, при них повышен риск распространения метастазов в головном мозге.
Enhertu относится к классу препаратов, которые называют конъюгатами (точечные «прицельные» препараты). Его молекула состоит из антитела, распознающего белок HER2 на поверхности опухолевых клеток, и присоединенного к нему противоопухолевого вещества. Попав в раковую клетку, препарат высвобождает действующее вещество и ослабляет ее изнутри.
В исследовании препарат показал статистически значимое повышение выживаемости без прогрессирования по сравнению со стандартным лечением. Побочные эффекты Enhertu также оказались предсказуемыми: никаких новых рисков для здоровья пациентов исследование не выявило.
Сейчас Enhertu уже применяют для лечения пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого с мутациями HER2, но после предшествующей традиционной системной терапии. Новые результаты показывают, что препарат можно будет назначать сразу при первичной диагностике метастатического рака, не теряя время на традиционную химиотерапию.
Однако говорить о влиянии препарата на продолжительность жизни пока рано. Исследование продолжается: ученые должны оценить общую выживаемость пациентов и другие показатели эффективности. Компании планируют представить свои результаты на медицинской конференции и направить регуляторным органам разных стран.
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