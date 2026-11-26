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Рейтинг стран по темпам роста ВВП в 2026 году
По прогнозу, в 2026 году мировой реальный ВВП увеличится на 3,1%. Двузначных темпов роста, как ожидается, добьются лишь три экономики: Гайана, Тайвань и Южный Судан (10,5%).
На инфографике представлены 191 экономика мира, расположенная в порядке прогнозируемых темпов роста реального ВВП в 2026 году. Данные взяты из октябрьского выпуска доклада Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» за 2026 год.
Стремительный экономический рост Гайаны обусловлен расширением ее нефтедобывающей отрасли на шельфе. МВФ прогнозирует, что в 2026 году страна добудет примерно на 25% больше сырой нефти, чем в 2025-м.
На Тайване развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) стимулировало спрос на производимые здесь передовые микросхемы и серверы. В результате МВФ более чем вдвое повысил апрельский прогноз роста экономики острова, составлявший 5,2%. Тайвань — единственная развитая экономика, которой МВФ прогнозирует двузначные темпы роста. Следом идут Сингапур с показателем 5,0% и Израиль — 4,5%.
Согласно прогнозу, наиболее глубокое после Кувейта падение ВВП ожидает Ирак: его экономика сократится на 16,0%. Двузначное снижение также прогнозируется для Катара и Бахрейна — на 15,6% и 11,3% соответственно. Все четыре страны в значительной степени зависят от Ормузского пролива при экспорте нефти и газа. Из-за ограниченного числа альтернативных маршрутов перебои в судоходстве через пролив вынудили производителей сократить добычу.
На государства Персидского залива, экспортирующие энергоресурсы, приходится половина из 14 экономик, которым в 2026 году прогнозируется спад. В их числе — Иран, где ВВП, как ожидается, снизится на 7,6%.
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты столкнутся с менее значительным сокращением ВВП — на 3,3% и 3,9% соответственно. Наличие альтернативных трубопроводов позволило обеим странам продолжить экспорт части добываемой нефти.
Оман — единственная страна — участница Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которой прогнозируется экономический рост. Ожидается, что ее ВВП увеличится на 4,1%. Во многом это объясняется тем, что суда, выходящие из оманских портов, могут попадать в открытое море, не проходя через Ормузский пролив.
По прогнозу, Индия станет самой быстрорастущей экономикой «Большой двадцатки» (G20) в 2026 году: ее ВВП увеличится на 7,0%. Далее следуют Индонезия (5,1%) и Китай (4,5%).
Всем семи странам «Большой семерки» (G7) прогнозируются темпы роста ниже среднемирового показателя в 3,1%. Лидируют среди них США с результатом 2,3%, хотя в общемировом рейтинге они занимают лишь 115-е место.
Ожидается, что экономика Германии и Великобритании вырастет на 1,3% в каждой стране. Далее следуют Канада (1,1%), Россия (0,9%), Италия (0,8%), Япония (0,7%) и Франция (0,4%). Между тем Испания, по прогнозам, опередит все страны G7: ее экономический рост составит 2,5%.
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