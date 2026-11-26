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SpaceX получила разрешение на запуск миллиона спутников для космических центров обработки данных
Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила компании SpaceX развертывание на орбите миллиона спутников Starmind, предназначенных для создания космических центров обработки данных с искусственным интеллектом.
За последний год искусственный интеллект стал одним из ключевых направлений развития бизнеса SpaceX и важной частью корпоративной стратегии компании. В частности, она заявила, что в долгосрочной перспективе рассчитывает выйти на рынок с потенциальным объемом в 28,5 триллиона долларов. При этом почти 23 триллиона долларов из этой суммы приходятся на корпоративные приложения на основе ИИ.
Проект Starmind играет важнейшую роль в реализации этих амбициозных планов. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что будущее вычислительных мощностей для искусственного интеллекта — в космосе, где солнечная энергия практически неисчерпаема, а строительство инфраструктуры не сталкивается с протестами местных жителей и владельцев прилегающих земель.
SpaceX намерена запустить первые спутники Starmind в третьем квартале 2027 года. Для их вывода на орбиту будет использоваться полностью многоразовая сверхтяжелая ракета Starship. Во время двух последних испытательных полетов она вывела в космос в общей сложности 26 спутников нового поколения Starlink.
Эти 26 аппаратов станут предвестниками создания еще одной масштабной спутниковой группировки. По словам Маска, в перспективе сеть Starlink следующего поколения будет насчитывать около 100 000 спутников.
Запланированные масштабы развития Starlink и Starmind поражают воображение. Для сравнения: с начала космической эры в 1957 году человечество вывело на орбиту в общей сложности около 28 000 спутников — с погрешностью в несколько сотен аппаратов. Крупнейшая из действующих на сегодняшний день спутниковых группировок — нынешняя сеть Starlink — насчитывает примерно 11 000 космических аппаратов.
Развертывание новых группировок потребует огромного количества запусков. Например, Starship сможет выводить за один полет не более 60 спутников Starlink версии V3. Таким образом, для формирования одной только этой сети потребуется около 1700 запусков. Кроме того, пуски придется продолжать и после завершения развертывания группировки, поскольку срок службы каждого спутника, как ожидается, составит около пяти лет.
Размещение столь большого количества аппаратов на орбите одновременно повышает риск столкновений. Впрочем, SpaceX уже продемонстрировала высокую эффективность мер по предотвращению подобных инцидентов при эксплуатации действующей группировки Starlink. Ее спутники способны самостоятельно обнаруживать потенциальные угрозы столкновения и выполнять маневры уклонения. Однако по мере дальнейшего увеличения количества объектов на орбите потребность в таких маневрах будет возрастать.
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