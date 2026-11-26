«Росатом» завершил разработку технического проекта российского термоядерного реактора
Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) — российская термоядерная установка нового поколения, строительство которой планируется начать на территории Научного института «Росатома» в Троицке в 2027 году. Как рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, госкорпорация завершила разработку технического проекта отечественного токомака.
Россия активно участвует в сооружении Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) и одновременно развивает собственную термоядерную программу. Важнейшая часть программы — строительство токамака с реакторными технологиями. Разработку технического проекта «Росатом» завершил в этом году.
«Сейчас в Троицке проводим эксперименты по разработке литиевой защиты первой стенки ТРТ — того барьера, что будет сдерживать чудовищные рабочие температуры в ходе образования плазмы», — сказал Алексей Лихачев.
Он отметил, что при его проектировании Россия использует опыт, накопленный во время работы с ИТЭР. Согласно дорожной карте отечественного проекта, запустить установку планируют уже в следующем десятилетии. Начать строительство должны уже в 2027 году.
«В случае принятия решения о строительстве уже в 2050-х годах мы сможем увидеть промышленное применение термоядерного синтеза как источника энергии», — подчеркнул Алексей Лихачев.
По планам «Росатома», токамак с реакторными технологиями должен стать прототипом энергетической термоядерной установки. С его помощью можно будет отрабатывать технологические и научные процессы, необходимые для термоядерной энергетики.