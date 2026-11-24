Завоевательная кампания Александра Македонского стала возможной не только благодаря военным талантам полководца. Предпосылки складывались еще при его отце Филиппе II, которому за сравнительно короткий срок удалось превратить небольшое царство в богатую и влиятельную державу.

В 359 году до нашей эры царь Филипп II унаследовал Македонию, ослабленную внутренними конфликтами и окруженную соперниками. Ей угрожали иллирийцы, пеоны, фракийцы, Афины и Халкидский союз. Царство располагало ограниченными ресурсами и не имело собственных серебряных рудников: месторождения золота, серебра, меди и железа в основном находились за его пределами, их разрабатывали соседние народы и греческие колонии. Однако всего за 23 года правления Филипп изменил положение Македонии, расширил ее границы и подготовил поход на Персию.

Связь между территориальной экспансией македонского царя и доступом к месторождениям драгоценных металлов проследила группа археологов, историков и геологов из Университета Западной Австралии, Университета Фессалии, Университета Аристотеля в Салониках и Афинского национального университета имени Каподистрии (Греция). Результаты опубликовали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Ученые сопоставили сведения о геологии и древней добыче полезных ископаемых с историческими данными о военных кампаниях Филиппа и изменении границ его владений. Всего задокументировали более 70 месторождений и горнодобывающих районов на территории современного севера Греции, севера Македонии, Болгарии, Сербии и Косово, а также Албании.

Авторы исследования провели полевые работы, осмотрели древние выработки, изучили следы добычи и обработки руды. В число объектов вошли месторождения россыпного и коренного (рудного) золота.

Карта севера Древней Греции и прилегающих Балкан, показывающая месторождения драгоценных и недрагоценных металлов, включая россыпное золото. Включает в себя схему царства, унаследованного Филиппом, которая подчеркивает контраст в распределении минеральных месторождений в 359-360 годах до нашей эры. Считается, что почти все месторождения были разработаны к IV веку до нашей эры / © James Ross et al., Archaeological and Anthropological Sciences, 2026

Анализ всех геологических и археологических данных показал, что многие из этих ресурсов разрабатывали задолго до правления Филиппа: добыча металлов в регионе началась еще в пятом тысячелетии до нашей эры, а к концу VI века до нашей эры стала широко распространенной.

Затем ученые сопоставили расположение месторождений с реконструированной последовательностью завоеваний македонского царя. Карты отражали не только территории, которые он присоединил непосредственно к царству, но и области, где установил зависимость от Македонии. Исторические границы удалось восстановить лишь приблизительно, поскольку информация о некоторых событиях правления Филиппа остается неполной, а степень его контроля над отдельными землями могла различаться.

На первом этапе расширения царства главной задачей правителя была безопасность. Он разгромил иллирийцев, подчинил пеонов и укрепил северные и западные рубежи. Эти кампании одновременно открыли доступ к новым ресурсам. В 357 году до нашей эры царь захватил древнегреческий город Амфиполь на реке Стримон, что позволило получить доходы от расположенных неподалеку золотых и серебряных рудников горы Пангеон. Годом позже он присоединил Крениды во Фракии, переименованные в Филиппы, и получил контроль над богатым горнодобывающим районом Палеа-Кавала.

Особенно важным стало расширение владений после победы над Халкидским союзом в 348 году до нашей эры. К этому времени Македония контролировала три крупнейших района добычи драгоценных металлов: Пангеон, Палеа-Кавала и северо-восточную часть полуострова Халкидики. Последний район включал месторождения золота и серебра, которыми ранее располагал Халкидский союз. По оценке авторов исследования, к тому времени территория под властью Филиппа увеличилась примерно в пять раз по сравнению с той, которую он получил при восшествии на престол.

Контроль над рудниками позволил царю наладить собственную чеканку золотых и серебряных монет. Вскоре после завоевания Халкидского союза он ввел биметаллическую денежную систему: серебряные тетрадрахмы весом около 14 граммов и золотые статеры весом 8,6 грамма. Последние стали первыми золотыми монетами Македонии. Новая валюта укрепила экономическое влияние царства в северной части Эгейского региона, а золотые статеры Филиппа со временем вытеснили из местного обращения персидские дарики.

Впоследствии царь продолжил расширять владения. К 342 году до нашей эры под его контролем оказались новые территории в Иллирии и Верхней Пеонии с многочисленными месторождениями золота, серебра и других металлов. Затем Филипп подчинил богатую ресурсами Фракию, где находились как коренные, так и россыпные месторождения золота, а также залежи серебра и меди.

К 336 году до нашей эры, когда Филипп II был убит, он контролировал большую часть известных месторождений драгоценных металлов в регионе. Ученые связали эти приобретения с ростом финансовых возможностей Македонии. Добыча золота и серебра давала средства для содержания крупной постоянно действующей армии, военных реформ и дипломатических кампаний.

Отец Александра также получал доходы от военной добычи, дани и продажи рабов, но авторы новой научной работы отметили, что именно контроль над рудниками стал одним из главных факторов, обеспечивших масштаб и темп его военных успехов. Согласно их выводам, постепенно возникла взаимосвязанная система: новые завоевания открывали доступ к месторождениям, доходы от добычи усиливали армию, а военная мощь позволяла расширять владения дальше.

Это не значит, что Филипп сразу завоевывал соседние земли ради полезных ископаемых. Поначалу ему требовалось прежде всего защитить царство от внешних угроз. Уже по мере укрепления власти экономическое значение месторождений, вероятно, стало играть все более заметную роль в его политике.

К концу жизни Филипп II уже начал готовить вторжение в Персию: в 336 году до нашей эры передовой отряд македонян численностью приблизительно 10 тысяч человек направился в Малую Азию. Александр III Великий унаследовал от отца не только план похода, но и укрепленное государство, боеспособную армию и экономическую систему, способную поддерживать дальнейшие завоевания.

В отличие от Филиппа, которому приходилось получать богатства из действующих рудников, Александр впоследствии смог захватывать накопленные сокровища Персидской державы. Именно эти ресурсы помогли финансировать масштабную кампанию, завершившуюся покорением империи.

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