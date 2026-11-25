Низкий уровень витамина D зимой вовсе не обязательно указывает на его длительный дефицит и необходимость принимать добавки. Однако низкие показатели в летний период могут служить действительно тревожным сигналом, выяснили авторы нового масштабного исследования.

Выработку витамина D в коже стимулирует ультрафиолетовое солнечное излучение. Интенсивность этого процесса зависит от времени года и широты местности. На высоких и умеренно высоких широтах, к которым относится большая часть Европы, в зимние месяцы, когда световой день короткий, солнечного света недостаточно для синтеза в коже витамина D. К концу зимы его уровень в крови жителей этих регионов обычно снижается на 20-50%, а в течение лета эти запасы пополняются.

Принято считать, что витамин D играет важную роль в усвоении организмом кальция, поддержании здоровья костей и профилактике их переломов. Кроме того, существуют предположения, что достаточный уровень этого витамина в организме связан со снижением риска развития тяжелых болезней, включая различные инфекции, онкологические, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания.

Поэтому в последние десятилетия активно пропагандируют прием витамина D в виде добавок с целью профилактики переломов и в целом улучшения состояния здоровья. Добавки с витамином D регулярно принимают от трети до половины взрослого населения западных стран, включая государства Северной Европы. Мировой рынок добавок и соответствующих лабораторных анализов сейчас оценивают в 2,3 миллиарда долларов США.

Между тем рандомизированные клинические исследования не подтверждают эффективность приема добавок с витамином D для защиты от переломов или снижения риска преждевременной смерти.

По мнению авторов нового исследования, опубликованного в журнале PLOS Medicine, одна из причин заключается в том, что в этих работах не удалось определить, у кого именно наблюдается длительный дефицит витамина D — состояние, при котором прием добавок действительно мог бы принести пользу.

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) решили проверить, может ли тестирование на уровень витамина D в летний период стать более надежным способом выявления людей, действительно нуждающихся в приеме таких добавок.

Ученые проанализировали данные, касающиеся свыше 12 тысяч пожилых жителей Швеции из двух когорт (групп): одна включала 5010 женщин (средний возраст — 68 лет), а другая — 7291 женщину и мужчину (средний возраст — 75 лет). На старте исследования у всех этих людей измеряли концентрацию витамина D в крови. За период наблюдения, составивший в среднем 11 лет, 3573 участника скончались, а у 3134 произошли перелом, в том числе 886 переломов шейки бедра.

С поправкой на такие факторы, как возраст, пол и особенности телосложения, выяснилось, что у людей с изначально низким уровнем витамина D, зафиксированным летом, риск последующих переломов и смерти оказался заметно выше, чем у тех, у кого летом этот показатель был высоким. В то же время у людей, чей уровень витамина D был низким в зимние месяцы (с января по март), повышенного риска не обнаружили.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что на колебания уровня витамина D в крови в течение года влияют его внутренние запасы в организме, предположили исследователи. Даже если концентрация витамина в крови зимой падает, организм может продолжать использовать запасы, накопленные в более солнечные месяцы.

Таким образом, низкий уровень витамина D зимой не обязательно означает, что человек страдает от его длительного дефицита. Если же уровень витамина остается низким даже летом, это может быть признаком того, что организму трудно поддерживать его достаточное содержание в течение длительного времени. То есть лето может быть более подходящим периодом для выявления людей, страдающих от стойкого дефицита витамина D, сделали вывод авторы исследования.

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Татьяна Зайцева 205 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.