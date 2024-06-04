Канадским ученым запретили расследовать случаи неизвестного неврологического заболевания. Чиновников обвинили в замалчивании проблемы

Случаи «загадочного» неврологического заболевания начали регистрировать с 2015 года. С тех пор число пациентов, предположительно, превысило 200 человек.

Микробиолог Майкл Култхарт (Michael Coulthart), возглавляющий систему эпиднадзора за болезнью Крейтцфельдта — Якоба в Агентстве общественного здравоохранения Канады, заявил, что ему запретили изучать случаи неизвестного неврологического заболевания, уже почти 10 лет поражающего жителей одной из провинций. Об этом ученый рассказал в электронных письмах коллеге, которые есть в распоряжении издания The Guardian.

«Все, что я скажу: мое научное мнение заключается в том, что в [Нью-Брансуике] происходит нечто реальное, что невозможно объяснить предвзятостью или личными намерениями отдельно взятого невролога», — написал Култхарт. По его данным, число заболевших уже превысило 200 человек, а причина, по которой власти бездействуют, может быть политической.

Вспышка неизвестного неврологического заболевания в Канаде

Весной 2021 года СМИ начали активно писать о «загадочном» неврологическом заболевании, обнаруженном на Акадийском полуострове восточной канадской провинции Нью-Брансуик с населением менее 800 тысяч человек. Первый подозрительный случай выявили в 2015-м, в 2019-м их стало 11, в 2020-м — 24, в 2021-м — 43, в 2022-м — 48.

Пациенты жаловались на симптомы, которые напомнили медикам признаки болезни Крейтцфельдта — Якоба (БКЯ), быстропрогрессирующего нейродегенеративного заболевания из группы прионных болезней: поначалу — боли, спазмы и изменения в поведении, а спустя 18-36 месяцев к этому списку прибавились снижение когнитивных функций, атрофия мышц, слюнотечение и скрежет зубами (бруксизм). Некоторые пострадавшие отмечали у себя галлюцинации, особенно тактильные.

Тогда изучением случаев занялся невролог Альер Марреро. Его команда анализировала истории болезни пациентов, проводила нейровизуализации, метаболические и токсикологические тесты, брала люмбальную (спинномозговую) пункцию. Так хотели исключить другие возможные заболевания, например нейродегенеративные вроде деменции, аутоиммунные и инфекции. Но провести четкую параллель с БКЯ или с другими недугами не удалось.

Помимо этого, исследователи стремились понять, можно ли объяснить случаи атипичного синдрома экологическими причинами, например заражением от насекомых или через воду.

«За последние 20 с лишним лет мы не видели такого кластера неврологических заболеваний, устойчивых к диагностике, как этот», — говорил Култхарт.

В феврале 2024 года власти Нью-Брансуика опубликовали отчет, в котором пришли к выводу: загадочного заболевания не существует, а Марреро, как считали чиновники, «не обращался за вторым мнением» во время диагностики. Однако медикам рекомендовали продолжать следить за растущим числом пациентов. На тот момент 10 заболевших умерли.

«Комитет единогласно согласился, что у этих 48 человек (число пациентов на февраль 2024 года. — Прим. ред.) не было выявлено никакого неврологического синдрома неизвестной этиологии. Основываясь на рассмотренных доказательствах, такого синдрома вообще не существует», — заявила журналистам Дженнифер Рассел, главный врач Нью-Брансуика. Каких-либо факторов окружающей среды, которые могли бы стать причиной заболевания, также не обнаружили.

Семьи пациентов и исследователи раскритиковали выводы чиновников. По данным Марреро, на тот момент уже в 12 домохозяйствах зарегистрировали заболевших, был риск «потенциальной передачи вируса от человека к человеку». Невролог допускал возможную общую первопричину.

Казалось, что в расследовании поставили точку, но письмо Култхарта, по мнению журналистов, показывает обеспокоенность сотрудников Канадского агентства общественного здравоохранения. Биолог подчеркнул, что сама сложность вопроса предоставила политикам «лазейку», позволяющую сделать вывод, будто ничего подозрительного не происходит и случаи заболевания не связаны между собой.

«Я верю, что истина со временем проявит себя. Но все, что мы можем сделать сейчас, — <…> это продолжать собирать информацию о пациентах с подозрением на прионную болезнь», — заключил Култхарт.

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