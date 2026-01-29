  • Добавить в закладки
29 января, 10:40
Андрей Серегин
Накопление жира в поджелудочной железе усугубило симптомы депрессии

Ученые и медики давно предупреждают об опасности накопления подкожного жира. Новое исследование китайских ученых показало: вреден не только объем жира в организме, но и его концентрация в некоторых внутренних органах.

Медицина
# жир
# Китай
# ожирение
# поджелудочная железа
Человек с явными признаками ожирения, 1940-е годы, Нью-Гэмпшир, США / © Администрация по защите фермерских хозяйств США

Современная медицина оценивает ожирение по индексу массы тела. Однако такая упрощенная метрика не отражает ключевой аспект риска — распределение жира в организме. Разные факторы заставляют жир скапливаться в определенных органах или частях тела, а иногда — распределяться равномерно. Жир накапливается в печени, поджелудочной железе, сердце, почках, селезенке.

Вместе с тем ученые давно заметили: ожирение сопровождается когнитивными и психологическими проблемами. Однако нейронные механизмы этой связи долго оставались малоизученными.

Сотрудники Медицинского университета Сюйчжоу (Китай) визуализировали паттерны накопления жира. Они изучили влияние этих паттернов на структурные изменения головного мозга и когнитивное здоровье. Результаты опубликовали в журнале Radiology. Ученые проанализировали данные крупнейшей в мире биомедицинской базы — британского биобанка UK Biobank. Выборка охватила почти 26 000 участников.

Авторы научной работы применили магнитно-резонансную томографию для точного измерения содержания жира в восьми отделах тела: поджелудочной железе, печени, брюшной полости, мышцах. Затем участников распределили на группы по схожим паттернам распределения жира. Такой подход помог избежать грубых ярлыков вроде «ожирение» или «нормальный вес» и выявить несколько отчетливых профилей.

Среди них выделяются «панкреатико-доминирующий» профиль с максимальным накоплением жира в поджелудочной железе и профиль skinny fat с высоким содержанием жира в большинстве внутренних органов. Ученые сопоставили эти профили с данными магнитно-резонансной томографии головного мозга (объем серого и белого вещества, очаги поражений), результатами когнитивных тестов и историей неврологических диагнозов.

Исследование показало, что распределение жира влияет на здоровье мозга сильнее общей массы тела. Участники с «панкреатико-доминирующим» профилем и skinny fat показали выраженную атрофию серого вещества в ключевых областях мозга — коре и подкорковых структурах, а также высокую нагрузку гипертензивных очагов в белом веществе.

Эти группы также выделились наибольшим ухудшением когнитивных функций: скорости психомоторных реакций, памяти, общих показателей. У них выросли риски неврологических и психических расстройств. В частности, «панкреатико-доминирующий» профиль имел наиболее частую вероятность депрессивных эпизодов у мужчин, а также инсульта и эпилепсии у женщин.

Таким образом, ученые выяснили: накопление жира в поджелудочной железе служит биомаркером высокого риска нейродегенеративных изменений и депрессии. Они считают, контролировать нужно не только сам по себе вес и процент жира, но и метаболическое здоровье, чтобы предотвратить накопление жира во внутренних органах.

Андрей Серегин
34 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
