В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Южнокорейский судостроительный гигант HD Hyundai объявил о подписании соглашения о совместной разработке с American Bureau of Shipping (ABS). Цель сотрудничества — продвинуть проектирование электрических пропульсивных систем, связанных с ядерной энергетикой, для крупных контейнеровозов.

Концепт контейнеровоза, оснащенного электрической силовой установкой, питаемой от ядерного источника энергии / © HD Hyundai

Это сотрудничество может стать важным шагом к созданию первого в мире контейнерного судна с ядерной энергетической установкой, предназначенного для коммерческих перевозок. Соглашение подписали в глобальном центре исследований и разработок компании в Бунданге, провинция Кенгидо, Южная Корея.

В рамках партнерства организации разработают концепт контейнеровоза вместимостью 16 000 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера), оснащенного электрической силовой установкой, питаемой от ядерного источника энергии. Судно такого размера способно перевозить десятки тысяч контейнеров по основным торговым маршрутам мира. Компании намерены изучить, может ли ядерная энергия стать надежным и эффективным источником мощности для дальних морских перевозок.

Совместный проект сосредоточен на нескольких инженерных направлениях, необходимых для создания судна с ядерной энергетической установкой. Среди них — базовое проектирование электрической пропульсивной системы, связанной с ядерным источником энергии, подбор электротехнического оборудования и компоновка основных энергетических систем на борту.

Ключевым элементом концепта является использование малых модульных реакторов в качестве основного источника энергии судна. Эти компактные ядерные реакторы способны вырабатывать до примерно 100 мегаватт мощности (около 134 000 лошадиных сил). Благодаря меньшим размерам и модульной конструкции их легче интегрировать в новые технологические решения по сравнению с традиционными ядерными реакторами.

Инженеры обеих организаций изучат, смогут ли такие реакторы обеспечить высокие энергетические потребности контейнеровозов, совершающих длительные океанские переходы на высокой скорости. В случае успеха концепт может привести к созданию новой системы судового движения, полностью исключающей необходимость в двигателях на ископаемом топливе.