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5 минут назад
Татьяна Пичугина
16

Медики назвали признак преждевременной смерти

5.3

Благодаря органам чувств человек получает информацию об окружающем мире. Один из главных источников — язык, где расположены вкусовые сосочки. Это рецепторы, передающие информацию о вкусе пищи в мозг. Потеря вкуса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Анализ, проведенный учеными из Китая и Швеции, показал, что ощущение утраты вкуса во второй половине жизни связано с повышенным риском смерти от всех причин.

Медицина
# вкусовые ощущения
# здравоохранение
# смертность
# США
# хронические заболевания
Потеря соленого вкуса сопровождается повышенным риском смерти / © Thomas Brueckner via Flickr
Потеря соленого вкуса сопровождается повышенным риском смерти / © Thomas Brueckner via Flickr

Согласно статистике, нарушением вкуса страдают от 17 до 19 процентов жителей США в возрасте 40 лет и старше. Чтобы понять, связан ли этот фактор со смертностью, ученые во главе с Цзе Го из отдела питания и здоровья Китайского сельскохозяйственного университета проанализировали данные из программы «Национальное обследование здоровья и питания США» (NHANES). Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery.

В программе NHANES накапливали данные опросов американцев, включая детей, проведенных тремя волнами: 1999-2000, 2011-2012, 2013-2014 годы. В анкету включили вопросы о восприятии вкуса и запаха. Участники описывали свои субъективные ощущения, а также заполняли опросник для оценки восприятия по хемосенсорной шкале, разработанной в предыдущих работах. В нем содержались такие, к примеру, вопросы: «Ты ощущаешь вкус шоколада, ванили или клубники так же хорошо, как в 25 лет?»

Кроме того, волонтеров спрашивали о восприятии основных вкусов: соленого, сладкого, кислого, горького. В зависимости от ответов участников разделили на три группы. В первой оказались те, кто сохранил ощущение всех вкусов, во-второй — у кого ухудшилось восприятие одного или двух вкусов, в третью включили тех, кто потерял три или четыре вкуса.

Для исследования отобрали записи о взрослых от 40 лет и старше и сопоставили их с реестром смертей (National Death Index). Всего обработали сведения о 7340 людях.

Комбинированный анализ данных потери вкуса и запаха и смертности ото всех причин / © Ruixin Zhu et al., JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 2025

Из отобранной когорты за время исследования 662 человека сообщили, что к 40 годам утратили восприятие вкуса. За примерно сеьм лет произошло 1010 смертей. Анализ показал, что субъективная оценка потери вкуса связана с повышенным на 47 процентов риском смерти от всех причин. Эту корреляцию заметили у всех, у кого снизилось ощущение соленого и кислого. Причем последний вкус связан с высоким риском смерти среди мужчин. А вот утрата способности чувствовать горькое связана с повышенной смертностью только среди женщин. При этом сохранность восприятия запаха при угасании вкуса у обоих полов не снижала этот риск.

Хотя связь угасания ощущения вкуса с повышенным риском смерти известна, стоящий за ней механизм по-прежнему не ясен. В ряде работ указано, что отсутствие вкуса изменяет пищевое поведение и потребление питательных веществ, может вызвать метаболические и иммунные нарушения и сопровождаться хроническими заболеваниями.

То, что потеря восприятия пяти основных вкусов, особенно соли, сопряжена с хроническими заболевания, в частности нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми, хорошо известно, но что причина, что следствие и каков механизм — неизвестно. Предполагают, например, что нечувствительность к соленому вкусу может привести к росту кровяного давления. А если человек перестает чувствовать сладкое, он рискует его переесть, что повышает риск сбоев метаболизма.

Исследователи показали, что потеря вкуса связана с повышенным риском смерти не только у госпитализированных престарелых пациентов, но и в целом в популяции здоровых людей. Это главный вывод исследования, хотя он и ограничен только США. Кроме того, ученые полагают, что субъективное восприятие силы вкуса с возрастом может служить индикатором для включения в группу риска по здоровью.

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Медицина
# вкусовые ощущения
# здравоохранение
# смертность
# США
# хронические заболевания
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