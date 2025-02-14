Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы составили крупнейший каталог комет из других звездных систем
Вокруг близлежащих к нам звезд обращается множество крупных экзокомет — ледяных глыб размером от одного километра и больше. Наблюдая фрагменты, оставшиеся после их столкновений, с помощью радиотелескопов ALMA и SMA, астрономы составили крупнейший на сегодня каталог этих объектов.
Кометы, обнаруженные в других звездных системах, представляют собой крупные ледяные комки, которые постоянно сталкиваются между собой, порождая «облачка», пыль и «гальку». В отличие от сравнительно стабильных малых тел пояса Койпера, расположенного на окраине Солнечной системы, экзокометы могут двигаться по разнообразным орбитам из-за гравитационного влияния своих звезд.
В рамка проекта REASONS международная исследовательская группа под руководством Луки Матра (Luca Matrà) из Тринити-колледжа (Ирландия), рассмотрела 74 звездные системы, охватывающие широкий возрастной диапазон — от светил возрастом в несколько миллионов лет до «солидного» (то есть старше миллиарда лет).
Сделать это удалось с помощью двух крупнейших массивов радиотелескопов: Submillimeter Array (SMA), расположенного на Гавайях (США), и Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в пустыне Атакама (Чили). Дело в том, что на волнах миллиметрового диапазона в холодных областях «видно» космическую пыль и «гальку», которые сильно выделяются на фоне излучения звезды.
В каждой из наблюдаемых систем ученые обнаружили пояса, состоящие из преимущественно ледяных тел размером от одного километра и более. Результаты исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, проливают свет на то, как формируются и эволюционируют эти объекты.
Полученные изображения раскрывают впечатляющее разнообразие форм экзокометных поясов: одни выглядят как узкие кольца, а другие напоминают широкие диски. Более того, некоторые звездные системы насчитывали несколько поясов, иногда весьма «эксцентричных», то есть заметно вытянутых. Значит, внутри таких систем могут скрываться массивные планеты и даже луны, под действием гравитации которых распределение материала смещается из равномерного в более сложное.
«Мы называем эти крупные ледяные глыбы „экзокометы“, поскольку они постоянно сталкиваются вдалеке от звезды, порождая туманности из „гальки“ и пыли. Пример из нашей Солнечной системы — это пояс Койпера за орбитой Плутона. Предполагается, что именно из таких далеких областей на Землю миллиарды лет назад была доставлена вода», — рассказал Матра.
Каталог данных REASONS также включает свойства звезд и характеристику дисковой структуры и закладывает основы для будущих исследований с использованием самых разных инструментов — от орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» до наземных гигантских телескопов нового поколения. Более того, запланированные модернизации ALMA уже в ближайшие годы позволят астрономам еще лучше «рассмотреть» экзокометы и их столкновения.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.
Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Наука наших странностей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии