Древний предок усатого кита оказался хищником размером с дельфина
Австралийские ученые описали новый вид древнего кита, жившего 23-26 миллионов лет назад. Исследователи назвали его «китообразной версией акулы», маленькой и обманчиво милой, но совсем не безобидной — с пастью, полной острых, режущих зубов.
Окаменелость во время прогулки по пляжу в штате Виктория обнаружил местный житель, директор школы Росс Дуллард, в 2019 году. Осознав научную ценность находки, он передал ее в Музеи Виктории. В знак благодарности исследователи назвали вид в его честь — Janjucetus dullardi.
Фрагмент черепа попал в руки сотрудников ученых из Научно-исследовательского института Музеев Виктории в исключительной сохранности, с почти полностью сохранившимися слуховыми областями и в основном нестертыми зубами. Это первый образец, когда такое сочетание сопутствующих признаков наблюдается у представителя Mammalodontidae — вымершего около 22 миллионов лет назад семейства маммалодонтид, боковой ветви эволюции усатых китов.
В статье, опубликованной в издании Zoological Journal of the Linnean Society, ученые отметили, что Janjucetus dullardi и его сородичи, вероятно, появились 34 миллиона лет назад. Именно у берегов Южной Австралии, по мнению биологов, находилась колыбель их эволюции. О ранних ее этапах науке ничего не известно, и новое исследование проливает на эти периоды свет.
Ископаемое млекопитающее было, вероятно, молодой особью — около двух метров в длину, с неполным сращением костей черепа, короткими челюстями, минимальной стертостью острых, как бритва, зубов и открытыми корневыми каналами. Преследуя добычу, древний кит полагался на зрение, на что указывают большие глазницы, и слух — это подтвердило усовершенствованное микрокомпьютерное томографическое сканирование внутренней структуры слуховых косточек.
Исследователи подчеркнули, что состояние останков поможет понять, как древние киты адаптировались к позднему олигоценовому потеплению, и спрогнозировать, как современные морские экосистемы будут меняться с изменением климата на Земле.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
