Древний предок усатого кита оказался хищником размером с дельфина

Австралийские ученые описали новый вид древнего кита, жившего 23-26 миллионов лет назад. Исследователи назвали его «китообразной версией акулы», маленькой и обманчиво милой, но совсем не безобидной — с пастью, полной острых, режущих зубов.

Окаменелость во время прогулки по пляжу в штате Виктория обнаружил местный житель, директор школы Росс Дуллард, в 2019 году. Осознав научную ценность находки, он передал ее в Музеи Виктории. В знак благодарности исследователи назвали вид в его честь — Janjucetus dullardi.

Фрагмент черепа попал в руки сотрудников ученых из Научно-исследовательского института Музеев Виктории в исключительной сохранности, с почти полностью сохранившимися слуховыми областями и в основном нестертыми зубами. Это первый образец, когда такое сочетание сопутствующих признаков наблюдается у представителя Mammalodontidae — вымершего около 22 миллионов лет назад семейства маммалодонтид, боковой ветви эволюции усатых китов.

В статье, опубликованной в издании Zoological Journal of the Linnean Society, ученые отметили, что Janjucetus dullardi и его сородичи, вероятно, появились 34 миллиона лет назад. Именно у берегов Южной Австралии, по мнению биологов, находилась колыбель их эволюции. О ранних ее этапах науке ничего не известно, и новое исследование проливает на эти периоды свет.

Ископаемое млекопитающее было, вероятно, молодой особью — около двух метров в длину, с неполным сращением костей черепа, короткими челюстями, минимальной стертостью острых, как бритва, зубов и открытыми корневыми каналами. Преследуя добычу, древний кит полагался на зрение, на что указывают большие глазницы, и слух — это подтвердило усовершенствованное микрокомпьютерное томографическое сканирование внутренней структуры слуховых косточек.

Исследователи подчеркнули, что состояние останков поможет понять, как древние киты адаптировались к позднему олигоценовому потеплению, и спрогнозировать, как современные морские экосистемы будут меняться с изменением климата на Земле.

