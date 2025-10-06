  • Добавить в закладки
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина
21

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

❋ 4.9

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
добавка с витамином D
© Tanja Ivanova, Getty Images

Из научной литературы известно, что нехватка витамина D может вести к различным проблемам со здоровьем, в том числе рахиту у детей и остеопорозу у взрослых. Также прошлые исследования показывали связь между недостатком витамина D и повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Во время пандемии Covid-19 медики установили, что нормальные уровни витамина D в крови у госпитализированных с коронавирусом коррелировали с меньшей вероятностью неблагоприятных клинических исходов.

По некоторым оценкам, дефицит витамина D испытывают около миллиарда жителей планеты. Для его восполнения часто назначают витаминные добавки.

Группа диетологов и специалистов в области бионаук из Великобритании решила с помощью метаанализа изучить, как прием витамина D2 влияет на концентрацию в организме 25(OH)D3 — метаболита витамина D3 (холекальциферола), который образуется в печени и представляет собой основную циркулирующую форму витамина D в крови. Именно по этому соединению диагностируют общий дефицит витамина D, оценивают его запасы в организме и судят о результативности терапии. Эргокальциферол может поступать в организм только с пищей, в отличие от холекальциферола, который вырабатывается еще и кожей человека под действием солнечных лучей.

Для систематического обзора ученые отобрали более десятка клинических испытаний, в которых люди под контролем медиков принимали витамин D2. Сопоставив данные, исследователи выяснили, что употребление добавок с эргокальциферолом способно снижать концентрацию витамина D3 в крови. Статью об этом опубликовал журнал Nutrition Reviews.

В группах, где испытуемые получали витамин D2, уровень 25(OH)D3 у них падал к концу испытаний. Во многих случаях показатели опускались ниже, чем у пациентов из контрольных групп, не получавших добавку. Вероятное объяснение ученые видят в том, что прием эргокальциферола мог активизировать регуляторный механизм, увеличивающий скорость утилизации 25(OH)D после первоначального повышения концентрации витамина D.

В комментарии к исследованию один из авторов обзора, профессор Колин Смит (Colin Smith) из Университета Суррея, отметил, что они согласуются с результатами другой научной работы под его руководством, говорящие о разной роли витаминов D2 и D3 в поддержании иммунной системы. В той статье, вышедшей в журнале Frontiers in Immunology, ученые пришли к выводу, что форма D3, а не D2, способствует укреплению иммунитета, помогая ему сопротивляться вирусным и бактериальным инфекциям.

Впрочем, диетологи добавили, что точку в вопросе о том, какой из типов добавок следует предпочитать, пока ставить рано. Чтобы разобраться до конца, нужны дополнительные исследования, подтверждающие, что витамины D2 и D3 вызывают различные изменения в общем метаболизме витамина D.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
840 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
Комментарии

