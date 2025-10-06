Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Из научной литературы известно, что нехватка витамина D может вести к различным проблемам со здоровьем, в том числе рахиту у детей и остеопорозу у взрослых. Также прошлые исследования показывали связь между недостатком витамина D и повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Во время пандемии Covid-19 медики установили, что нормальные уровни витамина D в крови у госпитализированных с коронавирусом коррелировали с меньшей вероятностью неблагоприятных клинических исходов.
По некоторым оценкам, дефицит витамина D испытывают около миллиарда жителей планеты. Для его восполнения часто назначают витаминные добавки.
Группа диетологов и специалистов в области бионаук из Великобритании решила с помощью метаанализа изучить, как прием витамина D2 влияет на концентрацию в организме 25(OH)D3 — метаболита витамина D3 (холекальциферола), который образуется в печени и представляет собой основную циркулирующую форму витамина D в крови. Именно по этому соединению диагностируют общий дефицит витамина D, оценивают его запасы в организме и судят о результативности терапии. Эргокальциферол может поступать в организм только с пищей, в отличие от холекальциферола, который вырабатывается еще и кожей человека под действием солнечных лучей.
Для систематического обзора ученые отобрали более десятка клинических испытаний, в которых люди под контролем медиков принимали витамин D2. Сопоставив данные, исследователи выяснили, что употребление добавок с эргокальциферолом способно снижать концентрацию витамина D3 в крови. Статью об этом опубликовал журнал Nutrition Reviews.
В группах, где испытуемые получали витамин D2, уровень 25(OH)D3 у них падал к концу испытаний. Во многих случаях показатели опускались ниже, чем у пациентов из контрольных групп, не получавших добавку. Вероятное объяснение ученые видят в том, что прием эргокальциферола мог активизировать регуляторный механизм, увеличивающий скорость утилизации 25(OH)D после первоначального повышения концентрации витамина D.
В комментарии к исследованию один из авторов обзора, профессор Колин Смит (Colin Smith) из Университета Суррея, отметил, что они согласуются с результатами другой научной работы под его руководством, говорящие о разной роли витаминов D2 и D3 в поддержании иммунной системы. В той статье, вышедшей в журнале Frontiers in Immunology, ученые пришли к выводу, что форма D3, а не D2, способствует укреплению иммунитета, помогая ему сопротивляться вирусным и бактериальным инфекциям.
Впрочем, диетологи добавили, что точку в вопросе о том, какой из типов добавок следует предпочитать, пока ставить рано. Чтобы разобраться до конца, нужны дополнительные исследования, подтверждающие, что витамины D2 и D3 вызывают различные изменения в общем метаболизме витамина D.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
Нейтринная астрономия: что это такое
Чужой, хищник и куры-убийцы
10 самых необычных танков в истории
В поисках темной материи: Как квантовые технологии могут раскрыть тайны Вселенной. Интервью с Олегом Астафьевым
Как не погибнуть под обломками рухнувшей биосферы: разговор за жизнь с экологом Владимиром Онипченко
5 самых длинных фильмов в мире
Самые старые деревья на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии