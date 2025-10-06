  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 октября, 14:14
ФизТех
24

Ученые разглядели необычную структуру микроорганизмов-квадратов

❋ 4.8

Археи — своеобразная группа микробов, многие из которых приспособлены к экстремальным условиям. Например, очень высокой солености, где они могут использовать энергию света благодаря особым участкам мембраны с кристаллической организацией. Известно два их типа: пурпурные и бордовые мембраны, причем вторые изучены намного хуже. Пробел восполнила новая работа ученых МФТИ и их коллег, установившая структуру бордовых мембран архей.

ФизТех
# археи
# клетки
# мембраны
# микроорганизмы
Halobacterium salinarum / © Helga Stan-Lotter and Sergiu Fendrihan. Photograph taken by Chris Frethem, University of Minnesota, en.m.wikipedia.org

Результаты опубликованы в журнале «Биохимия». Все многообразие живого делится на три основных «ствола»: ядерные организмы (эукариоты), бактерии и археи. Археи, которых раньше также называли «архебактериями», на деле оказались уникальными клетками. По сложности организации они наряду с бактериями отнесены к прокариотам (клеткам без ядра), тогда как устройство генома и многие клеточные процессы сближают архей с более сложными эукариотами.

Многие археи населяют экстремальные среды, скажем горячие источники или водоемы с высокой соленостью. Некоторые используют энергию света благодаря своим уникальным адаптациям, в том числе богатым пигментами мембранам. Известно, что галофильная (то есть солелюбивая) архея Halobacterium salinarum имеет особые ярко окрашенные области на цитоплазматической мембране — так называемые пурпурные мембраны (purple membranes).

Пурпурная мембрана представляет собой двумерную гексагональную кристаллическую решетку. Она образована всего одним белком — тримерной (состоящей из трех молекул) формой фоточувствительного протонного насоса, бактериородопсина. Белки окружают липиды с одинаковыми насыщенными «хвостами», но разными полярными головками.

Похожие специализированные мембраны встречаются и у некоторых других архей. В этом случае родопсин соседствует с бактериоруберином, пигментом из группы каротиноидов. Из-за другого оттенка такие мембраны получили название «бордовые» (claret membranes). И если пурпурные мембраны уже неплохо изучены, то бордовые остаются плохо понятными.

Дополнительные сложности связаны с тем, что многие археи относятся к сложно культивируемым микроорганизмам. Это означает, что их непросто содержать в лаборатории, где возможно изучение структуры и физиологии клетки. Такие археи описаны главным образом по метагеномным данным — фрагментам их геномов, которые оказались в окружающей среде.

С этим затруднением справились российские ученые из МФТИ, РХТУ имени Д. И. Менделеева, ОИЯИ и Института цитологии РАН (Санкт-Петербург). Объектом исследования стала архея Haloquadratum walsbyi и ее бордовая мембрана. H. walsbyi живет в непригодных для большинства галофилов очень соленых водоемах с высоким содержанием ионов магния. Этот микроорганизм также примечателен формой клетки: похожей на плоский и очень тонкий квадрат с отчетливыми прямыми углами. H. walsbyi способен перемещаться в толще воды за счет образования везикул с газом.

Суровая среда с недостатком питательных веществ заставила эту архею приобрести собственную уникальную структуру — бордовую мембрану. Выделить ее и описать химические свойства удавалось и раньше, однако структуру бордовых мембран данной археи впервые охарактеризовали в своей статье российские ученые.

Она оказалась отличной от пурпурной мембраны Halobacterium salinarum во многих отношениях. Чтобы это выяснить, авторы нового исследования сперва наработали достаточную биомассу H. walsbyi, что оказалось непросто.

Клетки археи изучали с помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии, а ее выделенные бордовые мембраны — с помощью трансмиссионной электронной микроскопии и абсорбционной спектроскопии в ультрафиолетовом диапазоне.

Для сравнения исследователи также выделили и охарактеризовали пурпурную мембрану из Halobacterium salinarum. Как и следовало ожидать на основе других исследований, пурпурная мембрана имела четкую гексагональную организацию с размером ячейки 62 ангстрема. Далее описали тонкие различия в структуре пурпурной мембраны Halobacterium salinarum и бордовой мембраны Haloquadratum walsbyi.

Использовали методы малоуглового и широкоуглового рентгеновского рассеяния. Оба основаны на изменении направления рентгеновских лучей, первый — из-за более крупных неоднородностей образца с незначительным изменением угла, второй — из-за структур меньше нанометра. В этом случае рентгеновские лучи отклоняются уже на значительные углы.

«Структурные методы, такие как мало- и широкоугловое рентгеновское рассеяние, помогают нам понять устройство мембранных наноструктур. По картинам дифракции и профилям рассеяния мы определяем характер пространственной упаковки элементов, из которых складывается архитектура мембраны — белков, липидов и пигментов. Такие исследования невозможны без современной приборной базы. Часть измерений для этой работы мы выполнили на установке Rigaku MicroMax-007 на базе МФТИ, что обеспечило данные требуемого качества для сравнения структур пурпурных и бордовых мембран»,— прокомментировал соавтор исследования Юрий Рижиков, старший научный сотрудник Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ.

Haloquadratum walsbyi / © Rotational, ru.wikipedia.org

В то же время бордовая мембрана показала неожиданную картину рассеяния рентгеновского излучения. Ей лучше всего соответствует ромбоэдрическая кристаллическая решетка, элементарная ячейка которой представляет собой ромб. Размер ячеек в этом случае составил примерно 28 ангстрем, угол между ребрами — около 83 градусов.

Различие дифракционных картин пурпурных и бордовых мембран дало понять исследователям, что образец бордовой мембраны устроен сложнее. Его структура может объясняться различием в составе белков и липидов мембраны, в том числе наличием бактериоруберина, которое подтвердили с помощью спектроскопии в УФ- и видимом диапазонах.

«В работе показаны существенные структурные различия между пурпурными и бордовыми мембранами архей. Они помогают лучше понять устройство их плазмалеммы. Наши результаты подчеркивают критическое значение липидов и пигментов для архитектуры архейных мембран и служат основой для дальнейших исследований их функции»,— отметила Елизавета Дронова, первый автор работы, младший научный сотрудник Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
564 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# археи
# клетки
# мембраны
# микроорганизмы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Окт
Бесплатно
От Prototaxites до мухомора: эволюционные скитания грибов
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
07 Окт
Бесплатно
Мир книги, изменившей мир
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Незабытые страницы военной славы России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Основы военной генеалогии. Как восстановить боевой путь предка в Великой отечественной войне
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Зачем сегодня нужны университеты?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Резистентность бактерий: современные вызовы и перспективы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
50 фактов об астероидах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
600
Симбиоз лишайников
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
08 Окт
600
Астрономическая обсерватория Московского университета
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
6 октября, 12:35
Мария Азарова

Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета

Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.

Медицина
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# нобелевская премия по медицине
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно