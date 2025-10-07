Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Большинство звездных систем во Вселенной оказались непригодны для жизни
В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.
Красные карлики составляют примерно 75 процентов всех светил во Вселенной. Эти звезды имеют массы лишь примерно от 0,075 до 0,5 Солнца, а значит, для их формирования нужно сравнительно немного вещества. Вдобавок они самые «энергосберегающие» и потому практически «вечные». По мере смены звездных поколений массивные звезды «перегорали» и взрывались сверхновыми. Даже многие из первых солнцеподобных не дожили до наших дней, но ни один когда-либо возникший красный карлик еще не завершил основной цикл своей эволюции.
Во многом именно поэтому большинство уже обнаруженных экзопланет — а их насчитывается уже около шести тысяч — принадлежат красным карликам. Впрочем, есть еще один фактор: такие системы очень компактны. К примеру, знаменитый «гороховый стручок» с семью землеподобными мирами вокруг TRAPPIST-1 целиком уместился бы в пределы орбиты Меркурия. На самом деле даже самая дальняя из этих планет расположена в шесть раз ближе к своему солнцу, чем Меркурий к своему. Значит, и периоды обращения у этих экзопланет короткие — они часто «мелькают» перед своими карликовыми звездами, потому их проще заметить.
Так или иначе, практически все до сих пор найденные похожие на Землю экзопланеты в зоне потенциальной обитаемости, то есть на самом подходящем расстоянии от звезды, — миры красных карликов. По мере пополнения этой коллекции ученые все больше задумываются о шансах когда-нибудь найти хотя бы на одной из таких планет внеземную жизнь.
С одной стороны, таких систем множество, и они могут существовать как минимум десятки миллиардов лет. На другой чаше весов — их серьезный недостаток: частые вспышки такой силы, что по сравнению с ними солнечные выглядят безобидными. Такое облучение способно не только «стерилизовать» планету в случае зарождения на ней жизни, но и лишить атмосферы.
Недавно все это взвесил астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг и своими выводами поделился в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Он попытался найти ответ на вопрос, который прославился как «парадокс красного неба»: если большинство звезд — красные карлики, то почему мы, земляне, оказались не в такой типичной системе? Одновременно рождается еще один вопрос: если красные карлики способны существовать вплоть до триллионов лет, почему человечество и вообще жизнь на Земле возникли в самом начале этой «звездной эры»?
Разобраться ученый попытался статистически, так называемым байесовским методом — путем оценки вероятности того или иного сценария с учетом новой информации. Он сравнил два предположения. Согласно первому, красные карлики не создают условий для развития разумной и вообще сложной жизни. Второй вариант — дело не в звездах, а в планетах: их внутренние процессы создают сравнительно короткое временное окно возможностей для зарождения и эволюции организмов.
Выяснилось, что второй сценарий не может объяснить нашего нахождения в системе редкой звезды. Ключевой вывод исследования: Солнечная система вряд ли оказалась исключением из общего правила. Гораздо вероятнее то, что для звезды существует определенный диапазон масс, необходимый для зарождения и развития в ее системе жизни.
По мнению Киппинга, налицо «солнечная гегемония» — жизнь стоит искать только в системах таких звезд, как наша, то есть с массами от 0,74 до 1,6 Солнца. Подобные звезды составляют лишь ориентировочно десятую часть во Вселенной.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной
5 знаменитых отказов от Нобелевской премии
Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?
Авмерика или Амазия: будущий суперконтинент Земли определит ее обитаемость
Топ самых абсурдных образцов военной техники
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Главные достижения науки и техники за 2017 год
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии