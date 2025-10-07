  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 октября, 08:23
Адель Романенкова
10

Большинство звездных систем во Вселенной оказались непригодны для жизни

❋ 4.9

В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# обитаемые планеты
Cистема TRAPPIST-1 в представлении художника
Cистема TRAPPIST-1 в представлении художника / © ESO/M. Kornmesser

Красные карлики составляют примерно 75 процентов всех светил во Вселенной. Эти звезды имеют массы лишь примерно от 0,075 до 0,5 Солнца, а значит, для их формирования нужно сравнительно немного вещества. Вдобавок они самые «энергосберегающие» и потому практически «вечные». По мере смены звездных поколений массивные звезды «перегорали» и взрывались сверхновыми. Даже многие из первых солнцеподобных не дожили до наших дней, но ни один когда-либо возникший красный карлик еще не завершил основной цикл своей эволюции.

Во многом именно поэтому большинство уже обнаруженных экзопланет — а их насчитывается уже около шести тысяч — принадлежат красным карликам. Впрочем, есть еще один фактор: такие системы очень компактны. К примеру, знаменитый «гороховый стручок» с семью землеподобными мирами вокруг TRAPPIST-1 целиком уместился бы в пределы орбиты Меркурия. На самом деле даже самая дальняя из этих планет расположена в шесть раз ближе к своему солнцу, чем Меркурий к своему. Значит, и периоды обращения у этих экзопланет короткие — они часто «мелькают» перед своими карликовыми звездами, потому их проще заметить.

Так или иначе, практически все до сих пор найденные похожие на Землю экзопланеты в зоне потенциальной обитаемости, то есть на самом подходящем расстоянии от звезды, — миры красных карликов. По мере пополнения этой коллекции ученые все больше задумываются о шансах когда-нибудь найти хотя бы на одной из таких планет внеземную жизнь.

С одной стороны, таких систем множество, и они могут существовать как минимум десятки миллиардов лет. На другой чаше весов — их серьезный недостаток: частые вспышки такой силы, что по сравнению с ними солнечные выглядят безобидными. Такое облучение способно не только «стерилизовать» планету в случае зарождения на ней жизни, но и лишить атмосферы.

Недавно все это взвесил астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг и своими выводами поделился в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Он попытался найти ответ на вопрос, который прославился как «парадокс красного неба»: если большинство звезд — красные карлики, то почему мы, земляне, оказались не в такой типичной системе? Одновременно рождается еще один вопрос: если красные карлики способны существовать вплоть до триллионов лет, почему человечество и вообще жизнь на Земле возникли в самом начале этой «звездной эры»?

Разобраться ученый попытался статистически, так называемым байесовским методом — путем оценки вероятности того или иного сценария с учетом новой информации. Он сравнил два предположения. Согласно первому, красные карлики не создают условий для развития разумной и вообще сложной жизни. Второй вариант — дело не в звездах, а в планетах: их внутренние процессы создают сравнительно короткое временное окно возможностей для зарождения и эволюции организмов.

Выяснилось, что второй сценарий не может объяснить нашего нахождения в системе редкой звезды. Ключевой вывод исследования: Солнечная система вряд ли оказалась исключением из общего правила. Гораздо вероятнее то, что для звезды существует определенный диапазон масс, необходимый для зарождения и развития в ее системе жизни.

По мнению Киппинга, налицо «солнечная гегемония» — жизнь стоит искать только в системах таких звезд, как наша, то есть с массами от 0,74 до 1,6 Солнца. Подобные звезды составляют лишь ориентировочно десятую часть во Вселенной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
227 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# TRAPPIST-1
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# обитаемые планеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Конференция
07 Окт
Бесплатно
Мир книги, изменившей мир
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Незабытые страницы военной славы России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Основы военной генеалогии. Как восстановить боевой путь предка в Великой отечественной войне
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Зачем сегодня нужны университеты?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Резистентность бактерий: современные вызовы и перспективы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
50 фактов об астероидах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
600
Симбиоз лишайников
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
08 Окт
600
Астрономическая обсерватория Московского университета
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
От Луны до Харона: загадки спутников планет Солнечной системы
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
6 октября, 12:01
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказала, как одна секундная пауза может спасти вас от мошенников

В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА
# доверие
# мошенники
# обман
# цифровая грамотность
6 октября, 10:32
ПНИПУ

В России появятся сваи, устойчивые к вспучиванию грунта

Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.

ПНИПУ
# грунт
# мороз
# сваи
# фундамент
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Большинство звездных систем во Вселенной оказались непригодны для жизни

    7 октября, 08:23

  2. Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

    6 октября, 14:35

  3. Ученые разглядели необычную структуру микроорганизмов-квадратов

    6 октября, 14:14

  4. Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета

    6 октября, 12:35
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Sam Dowson
4 минуты назад
Непонятно одно - зачем вкладываться в разработку и создание тысяч истребителей и бомбардировщиков N-ого поколения ради паритета с нападаемым

Американский эксперт сравнил Су-57 и F-35: преимущество России — вопрос темпов производства

Sam Dowson
28 минут назад
Имя, вы адепт секты натуралов? Австралийцы, гуляя на Солнце, прекрасно зарабатывают себе рак кожи, как и европеоидные блондины, гуляя у себя на

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Ярослав Кот
30 минут назад
Гордей, это Фобос или Деймос А он вытянутый, ибо в астрономии кадр делается не мгновенно, а на протяжении нескольких секунд выдержки и объект

Марсоход Perseverance сделал первые снимки нового межзвездного объекта

Роман Федоров
34 минуты назад
Андрей, Основной источник электроэнергии в России — тепловые электростанции (ТЭС). На их долю приходится 65–70% всей электроэнергии в стране.

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Роман Федоров
35 минут назад
kryukowww, Основной источник электроэнергии в России — тепловые электростанции (ТЭС). На их долю приходится 65–70% всей электроэнергии в стране.

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Юрий Петинов
36 минут назад
Андрей, основа энергетики - городские ТЭС .

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Юрий Петинов
37 минут назад
Почему Бирма цвета навоза ?

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Ярослав Кот
38 минут назад
kryukowww, в России ядерная развита, но гидро первичне все же

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Simistru Ion
1 час назад
Перднул, покакал, потосм еще 50 раз перднул и счас опять пойду покакать. Такую ахуюинею в стиле ww1 давно не читал. россия уже давно позади армии

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Федор Санников
1 час назад
Руслан, лучший коммент. Но похоже на ИИ

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Федор Санников
1 час назад
Иван, и что такого сказано было?

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Федор Санников
1 час назад
Ханиф, вам бы русский подучить.

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Федор Санников
1 час назад
Дать оценку рейтингу, приведя в пример жд в сша, небоскребы и машины в китае. Аналитика от бога, как говорится

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Александр Орлов
1 час назад
Nick, не будьте детьми, Во-первых, не изобретатели новый род войск, а применили технологии, которые им дали и которые невозможно применять без помощи

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Iosi Merson
2 часа назад
Иван, не смогла или не хотела? А Катар и есть архитектор всех террористических атак с ихними деньгами то. Когда все жители от мала до велика

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Андрей Чекин
2 часа назад
Что за чушь, основу энергетики России составляет гидроэнергетика, а не газовая. Опять же основу теплоэлектростанций тоже составляют не газовые, а

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

kryukowww
3 часа назад
Чушь какая-то. У нас и атомная энергетика просто отлично развита, причём давно. Росатом по всему миру АЭС строит. Солнечных панелей с каждым годом

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Руслан Нигматуллин
3 часа назад
🧭 1️⃣ Что на самом деле измеряет Global Innovation Index (GII) Рейтинг инноваций (в котором Швейцария стабильно №1, а Россия — около 50–60 места) составляется

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Андрей Андреев
3 часа назад
Ну да. Роутеры. Билайн и Теле2

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Кино Киноев
4 часа назад
Ktoeto, больше похоже на чучело

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно