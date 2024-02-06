Депрессию предложили лечить изменением температуры тела

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили связь между симптомами депрессивного расстройства и повышением температуры тела. Открытие может разнообразить лекарственную антидепрессивную терапию саунами и гидромассажными ваннами.

Распространенность большого депрессивного расстройства возросла за последние несколько поколений в странах по всему миру. За один лишь период с 2013 по 2016 год его уровень увеличился на 33%, причем наибольший прирост наблюдался среди молодежи. Как следствие, тенденция прибегать к антидепрессантам набрала обороты, а доступные сегодня фармакологические препараты имеют значительные ограничения в эффективности.

Проблема бьет по демографическому графику (люди не хотят заводить семьи), ВВП (нет желания работать), частоте и качеству научных открытий (нет амбиций, мотивации и целей), криминогенности (растет число преступлений на почве психических расстройств и самоубийств). В совокупности все эти закономерности требуют выявления и внедрения новых методов лечения депрессии.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) занялись этим вопросом и провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports. Ученые проанализировали данные 21 064 участников из 106 стран, которые носили термометры, параллельно сообщали субъективные ощущения температуры собственного тела и делились информацией о симптомах депрессии. Средний возраст составил 46 лет, 56% из добровольцев были мужчинами, а 44% — женщинами.

Средняя температура тела, сообщаемая пользователем (A), и средняя температура дистального отдела тела, определяемая носимым датчиком (В) / Ⓒ Scientific Reports

По итогу высокие температуры тела, сообщаемые самими пациентами и оцениваемые носимыми датчиками в период бодрствования, оказались связаны с большей тяжестью симптомов депрессии. Также ученые заметили тенденцию к более высоким показателям депрессии у людей, у которых температура колебалась меньше в течение суток, но этот результат не имел достаточной статистической значимости.

По мнению команды, полученные на большой выборке результаты повторяют и расширяют предыдущие данные, указывающие на изменения температуры тела как потенциально важные факторы в этиологии депрессии. Таким образом, гидромассажные ванны или сауны, предположительно, могут опосредованным способом ослаблять депрессию, вызывая самоохлаждение организма за счет потоотделения.

«Забавно, что нагрев людей на самом деле может привести к обратному снижению температуры тела, которое длится дольше, чем непосредственно простое охлаждение с помощью той же ледяной ванны», — сказала Эшли Мейсон, ведущий автор исследования.

Насколько верны эти суждения, судить пока рано. Но доподлинно известно, что посещение сауны не будет лишним для здоровья — через одно только расслабление мышц и обеспечение оттока застоявшейся лимфы можно достичь полезного эффекта для нервной системы.

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