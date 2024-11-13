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18 минут назад
КамГУ
30

Самореализация для молодых жителей Камчатки оказалась важнее природных красот

4.6

В КамГУ имени Витуса Беринга определили ключевые факторы, которые влияют на субъективное определение состояния благополучия у молодежи Камчатки. Исследование показало, что для молодых камчатцев возможности самореализации и качество социальных связей важнее, чем природные условия. Отношение к региону у молодых людей неоднозначное: признавая уникальность Камчатки, они обращают внимание на необходимость развития социальной инфраструктуры и возможностей для профессионального роста.

КамГУ
# Камчатка
# молодежь
# природа
# самореализация
Вулкан Шивелуч на Камчатке / © Malupasic, ru.wikipedia.org

В исследовании, проведенном группой ученых под руководством доцента кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга, кандидата психологических наук Марины Фризен, приняли участие 60 человек в возрасте от 20 до 28 лет, проживающих на Камчатке.

Результаты показали, что для ощущения субъективного благополучия камчатской молодежи социальные факторы и возможности для самореализации значат больше, чем природные условия. 88 процентов респондентов отметили важность развитой инфраструктуры и перспектив для профессионального роста. При этом молодые люди высоко ценят экологию Камчатки, в частности, чистоту воды и воздуха.

Примечательно, что лишь 12 процентов опрошенных назвали значимыми угрозами землетрясения, извержения вулканов и цунами. Для молодых камчатцев более существенно качество социальных связей, доступность образования и медицинской помощи. Обнаружена серьезная корреляция между ощущением безопасности и возможностью быть здоровым в регионе.

Исследование выявило неоднозначное отношение молодых людей к своему региону. 73 процента респондентов признают уникальность Камчатского края и его природных богатств. По данным исследования, 65 процентов опрошенных выражают сомнения относительно получения высшего образования в регионе, а 58 – в отношении создания здесь семьи. При этом ситуация постепенно меняется к лучшему.

Развитие сильного университета, строительство нового современного научно-образовательного кампуса, повышенные стипендии, программа доступного жилья для молодых ученых с видом на океан, открытие нового аэропорта и активная социально-экономическая политика в регионе создают более привлекательные условия для молодого поколения. Статистика последних лет показывает постепенное снижение числа молодых людей, покидающих регион. Исследователи отмечают прямую связь между удовлетворенностью жизнью и восприятием полуострова как уникального места с интересной жизнью и уникальными людьми.

«Наши данные показывают, что молодежь Камчатки формирует особую модель психологического благополучия. В условиях, где нельзя «отменить» экстремальность среды, молодые люди активно ищут способы «овладения» ею. Это проявляется в асимметричной модели благополучия, где личность опирается преимущественно на себя и свои ресурсы, постоянно расширяя способы взаимодействия со средой. Такая модель отличается от симметричной, характерной для не экстремальных регионов, где благополучие достигается за счет баланса личностных и средовых ресурсов», – комментирует результаты исследования доцент КамГУ им. Витуса Беринга, кандидат психологических наук Ольга Ширяева.

Исследование раскрывает специфику потребностей молодежи в регионах с экстремальными условиями проживания. 82 процента опрошенных связывают ощущение безопасности не с отсутствием природных угроз, а с наличием позитивного социального окружения и возможностей для личностного роста.

Работа выполнена в рамках гранта по конкурсу научно-исследовательских грантов КамГУ имени Витуса Беринга за 2023 год, научный проект «Образ мира и образ жизни в сложных условиях жизнедеятельности».

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches.

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КамГУ
4 статей
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».
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КамГУ
# Камчатка
# молодежь
# природа
# самореализация
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