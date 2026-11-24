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SpaceX установила новый рекорд, запустив две ракеты с одной площадки с интервалом 32 часа
Новейший запуск спутников из Калифорнии принес SpaceX новый рекорд.
Ракета Falcon 9 стартовала с площадки Launch Complex-4E на базе Космических сил Ванденберг в воскресенье, 22 ноября, в рамках миссии NROL-136 для Национального управления военной разведки США (NRO). Это был второй запуск с этой площадки чуть более чем за 32 часа — после миссии USSF-317 для Космических сил США. И столь быстрая подготовка вошла в историю.
«Огромное спасибо команде SpaceX на западном побережье за мировой рекорд по интервалу между запусками с площадки 4E. 32 часа, три минуты, 21 секунда. Команда побила предыдущий рекорд в 45 часов с площадки 40. Специалисты уложились с запасом в несколько часов. Следующая цель… интервал в 24 часа», — написал в социальной сети X Кико Дончев, вице-президент SpaceX по запускам.
NROL-136 стал шестым запуском NRO в 2026 году. Все они были выполнены рабочей лошадкой SpaceX — ракетой Falcon 9, и все доставили засекреченные спутники на низкую околоземную орбиту. Запуск стал очередным шагом в усилиях NRO по расширению возможностей сбора разведданных за счет развернутой сети космических аппаратов, призванной обеспечить более частый и своевременный мониторинг объектов по всему миру.
Примерно через две минуты после старта первая ступень Falcon 9 отделилась от верхней ступени, которая продолжила выводить засекреченную полезную нагрузку на орбиту. Затем ступень развернулась и вернулась на Ванденберг, приземлившись на площадке Landing Zone 4 примерно через семь с половиной минут после запуска.
Запуск стал 14-м полетом для этой конкретной первой ступени Falcon 9, получившей обозначение B1097; ранее она запускала океанографический спутник NASA Sentinel-6B, NROL-172, USSF-259 для Космических сил и восемь миссий Starlink. NROL-136 стал 15-м запуском, посвященным построению «развернутой архитектуры» NRO, спутники для которой разрабатываются в партнерстве со SpaceX и Northrop Grumman. Сеть призвана расширить покрытие и повысить «возможности и устойчивость» разведывательных операций США в космосе.
Как и в случае любой засекреченной миссии, агентство не раскрыло точное число спутников на борту NROL-136 и не сообщило подробностей об их бортовых технологиях.
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