Эректильная дисфункция связана не только с состоянием репродуктивной системы, но и с нарушениями обмена веществ и работы сосудов. Поэтому специалисты ищут способы повлиять на нее через изменение образа жизни, в том числе питания. Авторы нового исследования сопоставили результаты клинических испытаний разных диет, чтобы выяснить, какие из них эффективнее всего для улучшения эрекции.

Проблемы с эрекцией чаще встречаются у мужчин с ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом второго типа. Один из подходов к их коррекции — изменение рациона. Однако результаты отдельных клинических испытаний не всегда позволяют понять, какой именно вариант питания дает наибольший эффект.

Чтобы сравнить несколько таких подходов, медики из Сианьского университет Цзяотун (Китай) провели метаанализ рандомизированных клинических испытаний. В итоговый обзор вошли 11 исследований с участием 935 мужчин. Восемь из них содержали данные, пригодные для количественного сравнения влияния диет на эректильную функцию.

Оценивали несколько типов питания: средиземноморскую диету, обычное ограничение калорий, очень низкокалорийные рационы и стандартное питание без специальной программы снижения веса. Основным показателем стала оценка по международному опроснику IIEF-5М, состоящего из пяти вопросов и помогающего оценить выраженность нарушений эректильной функции (чем выше балл, тем лучше результат). Результаты представили в статье для журнала Frontiers in Urology.

Наиболее заметное улучшение по сравнению со стандартным питанием показал средиземноморский рацион: разница составила 2,94 балла по шкале IIEF-5. Обычное ограничение калорий тоже оказалось связано с улучшением показателей, но эффект был слабее — 1,68 балла. Для очень низкокалорийных рационов с заменителями пищи статистически значимого преимущества перед стандартным питанием не обнаружили.

Средиземноморская диета заняла первое место и в вероятностном рейтинге эффективности: ее показатель SUCRA оценили в 97,6 процента. Это статистическая оценка, которая отражает вероятность оказаться лучшим вариантом среди сравниваемых вмешательств.

В проанализированных исследованиях средиземноморский рацион включал овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, бобовые и рыбу. Основным источником жиров выступило оливковое масло, а потребление красного и переработанного мяса ограничивали. В одном из испытаний участникам также задавали суточную норму калорий и определенные пропорции белков, жиров и углеводов.

Авторы метаанализа предположили, что преимущества такого питания — в его воздействии на сосуды. Средиземноморский рацион содержит мононенасыщенные, омега-3 жирные кислоты и растительные антиоксиданты. По данным предыдущих исследований, эти компоненты могут снижать уровень воспаления и окислительного стресса, поддерживать функцию эндотелия — внутренней выстилки кровеносных сосудов — и выработку оксида азота. Он как раз помогает сосудам расслабляться, что необходимо для нормальной эрекции.

Дополнительно медики оценили изменения уровня тестостерона. В отдельных испытаниях ограничение калорий, продолжавшееся не менее 24 недель, сопровождалось повышением уровня общего тестостерона. Краткосрочные программы, по предварительные данным, такого результата не показали.

Специалисты назвали средиземноморский рацион наиболее перспективным для улучшения эрекции, но подчеркнули, что его превосходство предстоит подтвердить в прямых клинических исследованиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.