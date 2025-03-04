Обнаружены следы ранее неизвестных построек у собора Антониева монастыря в Великом Новгороде

Сотрудники Центра археологических исследований кафедры истории России и археологии Новгородского университета обнаружили фрагменты неизвестной постройки у западной паперти собора Рождества Богородицы Антониева монастыря. Находка была сделана в ходе археологических наблюдений за реставрацией этого памятника XII века — созданием новой отмостки вокруг храма.

«Мы наблюдали за откопкой четырех траншей по периметру собора, — пояснил старший научный сотрудник Центра археологических исследований Кирилл Самойлов. — Исследовали более 116 метров траншей шириной от 0,4 до 1,37 метра, глубиной от 0,25 до 0,68 метра. Общая исследованная площадь земляных работ, проводившихся осенью 2024 года — более 121 квадратного метра».

Наибольший интерес исследователей вызвали две каменные кладки, обнаруженные у западного фасада западной паперти, пристроенной к собору XII века в 1699 году. Здесь уже находили фрагменты более ранних построек — в том числе петербургский археолог Илья Владимирович Антипов в 2014 году. Тогда находку интерпретировали как кладку предыдущей паперти и отнесли к XVI или XVII векам.

Кладка ранее неизвестных построек в районе Антониева монастыря / © Пресс-служба НовГУ

В 2024 году археологи НовГУ нашли новые фрагменты кладки. «Была обнаружена кладка округлой формы, диаметром около 190 сантиметров, — рассказал Кирилл Самойлов. — В шести метрах от первого круга был обнаружен второй — диаметром 176 сантиметров. Предшествующие исследователи одну из вскрытых нами кладок видели, но не целиком, так как ее часть выходила за пределы шурфа. Особенность наших работ в том, что мы увидели то, что не увидели коллеги в 2014 году (у них были только маленькие шурфы, мы работали на большей площади). Во-первых, мы увидели, что кладка, вскрытая 10 лет назад, имеет округлую форму. Во-вторых, нашли еще одну такую же в нескольких метрах южнее».

Сказать точно, к какой постройке принадлежали кладки, пока сложно. Их идентификацией будут заниматься специалисты по архитектурной археологии.

«Перед нами какая-то конструкция, возможно с двумя массивными столбами, круглыми в плане (при виде сверху), — сообщил Кирилл Самойлов. — Что это такое — пока сказать нельзя. Вероятно, конструкция датируется XVI-XVII веками, в любом случае, она была разобрана до 1699 года».

Важной особенностью работ в 2024 году были крайне сжатые сроки их выполнения — заказчик готовился к сдаче объекта. Работы вдоль западного, северного и восточного фасадов собора были выполнены в течение 10 дней в начале сентября. Последнюю, четвертую траншею копали в начале ноября под первым снегом.

Обнаруженная археологами каменная кладка / © Пресс-служба НовГУ

Несмотря на быстрое завершение работ, вернуться к обнаруженным постройкам исследователи смогут в любой момент — благодаря применению метода фотограмметрии. Это создание точной масштабной 3D-модели на основе большого количества фотографий.

«Фиксация планов и профилей траншей, фасадов кладок осуществлялась с помощью беззеркального фотоаппарата с привязкой маркеров к местной системе координат и Балтийской системе высот при помощи электронного тахеометра и GNSS-приемника, — рассказал Кирилл Самойлов. — В результате мы создали на основе 5000 фотоснимков 3D-модель выкопанных траншей, отражающая как стратиграфию, так и фасады и планы вскрытых кладок. К достоинствам данной методики, помимо ускорения полевых работ и высочайшей точности фиксации, следует отнести возможность в любой момент «вернуться на раскоп». Можно еще раз посмотреть на выявленные объекты под другим углом или с другой стороны, взять нивелировочную отметку в другой точке и так далее».

Также в результате наблюдений удалось увидеть части кладки поздних пристроек к основному ядру собора (западная паперть 1699 года, ризничная палата первой половины XVIII века, придел 1680 года), многочисленные надгробия кладбища Антониева монастыря, основание столба кладбищенской ограды XIX века.

«Сами эти объекты, естественно, известны, а вот кладки нижних частей стен и фундаментов вскрывались до этого только на отдельных участках, шурфами, — рассказал исследователь. — Теперь же они были вскрыты по всему периметру, но на очень незначительную глубину. То есть получена информация, но только по самым верхним частям подземных частей конструкций — например, мы зафиксировали размеры кирпичей. Сейчас эти сведения не очень информативны, но в будущем, при сопоставлении с другими фактами, они могут иметь большое значение.

Основание столба кладбищенской ограды, похоже, предшествующие реставраторы видели, но не придали значения. В советское время кладбище было закрыто, а захоронения «ликвидированы», сохранились только отдельные надгробия. На некоторых фотографиях и рисунках начала XX века видно, что у кладбища была ограда. Интересно было во время работы увидеть ее основание. Что касается захоронений, сами погребения мы не исследовали, но вот в пределы траншеи вошли части кирпичных склепов и саркофагов некрополя Антониева монастыря, в основном — XIX века. Над землей видны их надземные части, в ходе работ мы зафиксировали подземные».

Результаты исследований были представлены на XXXIX конференции «Новгород и новгородская земля. История и археология», прошедшей в конце января в Великом Новгороде.

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НовГУ 12 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.