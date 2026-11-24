Мы нередко ищем в отношениях подтверждение того, что смотрим на мир одинаково. Но насколько важно действительно совпадать в предпочтениях с партнером и насколько — просто ощущать такое совпадение?

Психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) проанализировали, как сходство представлений связано с удовлетворенностью отношениями. Они разделили два понятия: фактическое совпадение предпочтений и субъективное ощущение, что любимый хочет того же, что и ты. Отдельно оценили, насколько точно люди понимают желания друг друга. Статья об этом вышла в журнале Personal Relationships.

В исследовании участвовали 136 пар, всего — 272 человека. Их средний возраст составлял 21 год, а отношения продолжались в среднем 16 месяцев. Участники оценивали 15 характеристик, которые могли быть важны при выборе партнера: доброту, чувство юмора, привлекательность, интеллект, амбициозность, финансовую стабильность, сексуальность и другие качества.

Чтобы выяснить, чего люди хотят сами и что, по их мнению, ищут вторые половинки, психологи попросили каждого представить, что он собирается начать новые отношения с другим человеком. Затем испытуемые оценивали собственные предпочтения и предположения о предпочтениях второй половины.

Выяснилось, что чем сильнее человек ощущал совпадение взглядов с партнером, тем выше была удовлетворенность отношениями, причем не только у него самого, но и у второй половинки. Эта связь сохранялась и после того, как психологи учли другие факторы, в том числе приверженность отношениям и избегающий тип привязанности — склонность держать эмоциональную дистанцию и сторониться близости.

Объективная точность представлений о предпочтениях партнера не была связана с удовлетворенностью отношениями. Значит, люди, которые лучше понимали, какие качества в потенциальном спутнике ценит их вторая половина, не обязательно были счастливее в паре. Гораздо важнее оказалось субъективное ощущение, что они ищут в отношениях одного и того же.

Авторы исследования также отдельно проверили, как на удовлетворенность влияет субъективная уверенность в том, что хорошо понимаешь желания партнера. Участники, считавшие свои представления точными, чаще сообщали, что довольны отношениями. Но эта уверенность практически не совпадала с реальной точностью: то, насколько хорошо человек действительно угадывал предпочтения второй половины, не зависело от того, насколько хорошо ему казалось, что он все понимает.

Как предположили психологи, ощущение общности взглядов порождает впечатление взаимопонимания и согласованности ожиданий. К примеру, если оба партнера чтят семейные ценности и полагают, что возлюбленный разделяет их мнение, это может укреплять ощущение совместимости. Обсуждение желаемых качеств партнера тоже может помогать лучше понимать ожидания друг друга.

Таким образом, результаты показали, что субъективное ощущение сходства предпочтений связано с удовлетворенностью обоих, а точность понимания желаний второй половины — нет. Почему так, авторы научной работы не установили. Вероятно, ощущение сходства помогает быть довольнее отношениями, хотя не исключено и обратное: те, кто уже доволен своим союзом, склонны подмечать совпадения с партнером. Кроме того, выборка состояла в основном из молодых пар, поэтому пока не известно, сохраняются ли эти закономерности в более взрослых и давно сложившихся отношениях.

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